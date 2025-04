Amazonas x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (27), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Zamith, em Manaus, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas segue na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas. A equipe amazonense sofreu derrotas para o Avaí (2 a 0), América-MG (3 a 1) e Goiás (1 a 0), além de um empate sem gols com a Ferroviária.

"A vitória traz muitos benefícios e uma delas é a confiança. Aqui temos tratado esse jogo de domingo como sobrevivência e é dessa forma que a gente vai levar", afirmou o zagueiro Jackson.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Atlético-GO soma cinco pontos na competição. O Dragão estreou com vitória sobre o Athletic Club por 4 a 2, mas depois empatou em 1 a 1 com Botafogo-SP e Cuiabá, além de ter sido derrotado pela Ferroviária por 2 a 0. Agora, a equipe busca se recuperar e se aproximar dos líderes da Série B.

Prováveis escalações

Amazonas: Renan, Tiago Cametá, W. Nascimento, Fabiano, Alyson, Larry Vásquez, Linares, Eliton Júnior, Luquinhas, Henrique Almeida, Alex Sandro.

Atlético-GO: Vladimir, Raí Ramos, Alix Vinícius, Pedro Henrique, Guilherme Romão, Luizão, Rhaldney, Kauan, Robert Santos, Sandro Lima, Marcelinho.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Não há desfalques confirmados.

Quando é?