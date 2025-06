Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (9), no Estádio Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na luta contra o rebaixamento, Amazonas e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Zamith, em Manaus, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na zona do rebaixamento, com apenas sete pontos, o Amazonas volta a campo após a goleada sofrida para a Chapecoense por 4 a 0. Para o confronto em casa, o técnico Guilherme Alves poderá contar novamente com Kevin Ramírez, recuperado de lesão, e com Larry Vásquez, que cumpriu suspensão na última rodada.

"É um momento delicado que estamos e nunca corremos disso. Temos conversado entre nós e sabemos do momento que estamos passando. Não podemos desconfiar um do outro. Em momento nenhum, nós tivemos desconfiança de jogador com jogador, de comissão, de ninguém", afirmou Luan.

Por outro lado, o Athletic Club, com seis pontos, entra em campo pressionado após três derrotas consecutivas. O técnico Rui Mário ainda não foi regularizado e não poderá estrear. Rodrigo Rojas, do Sub-20, assume interinamente a equipe.

Prováveis escalações

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Jackson e Fabiano; Thomás Luciano, Robertinho, Larry Vásquez e Rafael Monteiro; Luan, Henrique Almeida e Kevin Ramírez.

Vila Nova: Jefferson; Douglas Pelé (Wesley Gasolina), Sidimar, Alex Nascimento e Rodrigo Gelado; Amorim, Fernando Martínez e David Braga; Max, Neto Costa e Yuri.

Desfalques

Amazonas

Carlos Akapo, Bruno Ramires, Alyson, João Lopes e Renan seguem no departamento médico.

Athletic Club

Diego Fumaça está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Edson está lesionado.

Quando é?

Data: segunda-feira, 09 de junho de 2025

segunda-feira, 09 de junho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Zamith - Manaus, AM

Últimos jogos

Confronto direto

Tabela de classificação