Amadurecimento e versatilidade: como Samir chegou à seleção

Zagueiro de 24 anos já chamava à atenção de Tite antes mesmo de chegar na Itália mas ganhou força ao evoluir na Itália

Quando o técnico Tite anunciou a lista dos 23 convocados para os confrontos Global Tour contra Colômia e , algumas novidades eram esperadas na seleção. No entanto, a maior surpresa ficou por conta de Samir. O zagueiro de 24 anos da vinha sendo seguido de perto pela comissão técnica, mas para os torcedores foi a grande novidade.

Revelado pelo , o jovem atleta passou por uma grande transformação na Europa, mas a principal delas foi deixar as lesões de lado. No clube rubro-negro, apesar do potencial, o zagueiro não conseguia ter muita sequência porque sempre acabava no departamento médico.

Na , ganhou massa muscular e evoluiu fisicamente, mas destacou como fator principal o amadurecimento. O atleta revelou que hoje é muito mais profissional do que nos tempos de Gávea.

"Quando eu jogava no Brasil, tive muitas lesões. Normalmente o Flamengo joga 70 partidas no ano, eu jogava 20, 25. Para um atleta de 18 anos é muito pouco. Isso me atrapalhava bastante. Eu não era tão profissional como sou agora, minha cabeça mudou bastante. Minha ida para a Europa ajudou bastante. Eu consegui manter um ritmo que não tinha no Brasil por causa das lesões. Estou muito feliz com a sequência que tenho no meu clube. Essa regularidade é importante para que o estafe da seleção me acompanhe".

Se para a torcida a convocação de Samir foi uma surpresa, para Tite, ela foi uma consequência natural. O treinador gosta bastante do zagueiro e já chegou até a pedir sua contratação na época em que comandava o .

Agora, o treinador tem ainda mais motivos para gostar do jogador. Além do amadurecimento, Samir virou uma peça versátil. Joga na zaga, na lateral e até de ponta esquerda se preciso.

"Acho importante a versatilidade dos jogadores. No meu clube, eu atuo como lateral quando é preciso. Já joguei de ponta-esquerda, onde eu nunca imaginei que jogaria. Mas acho importante. Quando o treinador olha para o banco, ele imagina: 'sei que posso contar com aquele jogador'".

Para atuar na seleção, Samir vai precisar se adaptar um pouco. Tite gosta de jogar com uma linha de quatro, e, na Udinese, Samir é um terceiro zagueiro pela esquerda, mas nada que assuste o jovem atleta.

A seleção brasileira encara a nesta sexta-feira (6), às 21h30 (Brasília). O confronto acontece no Hard Rock Stadium, em Miami.