América-RN x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Potiguar

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela segunda fase do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

América-RN e ABC se enfrentam neste domingo (2), na Arena Dunas, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar. O Clássico Rei terá torcida única, com a presença liberada apenas para torcedores do América.

O jogo entre as duas equipes terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Prováveis escalações

América-RN: Bruno Pianissolla; Everton Souza, Jean Pierre, Edson Silva e Luiz Paulo; Juninho, Allef e Elvinho; Iago, Wallace Pernambucano e Ítalo Carvalho

ABC: Simão; Alemão,Walber, Jhonnathan, Caíque, Wellington Reis, Daniel, Jailsopn, Fábio Lima, Léo Ceará e Felipe Garcia.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?