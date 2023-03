Always Ready x Magallanes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Always Ready recebe o Magallanes na noite desta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da perder por 3 a 0, o Always Ready precisa reverter o placar e vencer por quatro gols de diferença para avançar. Caso repita o placar do primeiro jogo, a classificação para a segunda fase será definida nos pênaltis.

O Magallanes entrou em campo no último domingo (26) e venceu o Cobresal por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Chileno.

Prováveis escalações

Always Ready: Carlos Mosquera; Diego Daniel, Marc Enoumba, Nelson Cabrera e Enrique Flores; Jayro Jean, Julio Herrera, William Parra e Edarlyn Reyes; Adalid Terrazas e Dorny Romero. Técnico: Pablo Godoy.

Magallanes: Gastón Rodríguez; Matías Vásquez, Christian Vilches, Fernando Pinero e Felipe Espinoza; Alfred Canales e Tomás Aránguiz; Thomas Jones, Carlos Villanueva e Julián Alfaro; Felipe Flores. Técnico: Nicolás Nuñez.

Desfalques

Magallanes

Não há desfalques confirmados.

Always Ready

Sem desfalques confirmados.

Quando é?