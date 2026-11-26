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Tricolor avalia possibilidades de negociação para 2027, mas trata a saída de Hércules como prioridade no planejamento financeiro

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O Palmeiras tem Martinelli, do Fluminense, entre os principais alvos para reforçar o meio-campo na temporada de 2027. O interesse pelo volante é antigo e conta com a aprovação do técnico Abel Ferreira, que aprecia as características do jogador. Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras admite a possibilidade de negociar um de seus meio-campistas, mas tem preferência por uma saída de Hércules. As informações são da ESPN, em apuração de Bruno Andrade.

A diretoria carioca trabalha com a necessidade de realizar uma venda no setor para ajudar no planejamento financeiro da próxima temporada. Apesar de Martinelli ser um dos jogadores mais valorizados do elenco, a prioridade interna é negociar Hércules. O entendimento é de que uma transferência do ex-volante do Fortaleza pode proporcionar uma arrecadação maior em números absolutos.

A diferença na participação dos direitos econômicos também faz parte da avaliação. O Fluminense possui 70% dos direitos de Hércules, enquanto os outros 30% pertencem ao Fortaleza. Já no caso de Martinelli, formado nas categorias de base de Xerém, o Tricolor detém 60%, com os outros 40% pertencentes ao Grêmio Prudente.

Mesmo com a preferência por negociar Hércules, o Fluminense já estabeleceu uma pedida para liberar Martinelli ao mercado nacional: € 20 milhões (cerca de R$ 126 milhões). No início de 2026, o clube recusou propostas na casa dos € 12 milhões (aproximadamente R$ 75 milhões) pelo volante, consideradas abaixo das expectativas da diretoria. O jogador também despertou interesse de equipes do exterior.

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A valorização de Martinelli está relacionada à importância que conquistou no elenco tricolor. Na temporada 2026, o meio-campista disputou 43 partidas pelo Fluminense, sendo 40 como titular, com um gol marcado e cinco assistências. Com contrato até dezembro 2030, ele é considerado uma peça de extrema importante para a equipe.

Já Hércules, em 2026, tem sete gols marcados e uma assistência em 50 jogos pelo Fluminense, sendo 37 como titular. Ele foi o responsável pelo gol aos 82 minutos contra o Palmeiras, na semifinal da Libertadores, que empatou em 1 a 1 no agregado e levou a partida para os pênaltis. O Tricolor, no entanto, perdeu nas penalidades por 5 a 3 e viu o rival paulista alcançar a final do torneio continental.

O Palmeiras acompanha a situação e avalia a possibilidade de avançar pelo jogador após o encerramento da temporada. Martinelli aparece como uma alternativa a Danilo, do Botafogo, outro nome desejado por Abel Ferreira. A definição sobre o futuro dos dois volantes, porém, dependerá das movimentações do mercado e das propostas recebidas pelo Fluminense.