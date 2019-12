Alvo do Santos para 2020, Lucescu vem de decepção na Rússia e "rebaixamento" na Turquia

Técnico romeno é lembrado por trabalho com brasileiros no Shakhtar Donetsk, mas retrospecto recente não é dos melhores

Mircea Lucescu é um nome conhecido no futebol brasileiro justamente por gostar do futebol brasileiro. Apreciador da qualidade técnica produzida aqui, transformou o -UCR praticamente em uma equipe de revelações nacionais que disputam a Liga dos Campeões da Europa. Os anos de glória, porém, não apareceram na trajetória do romeno de 74 anos desde que ele saiu da equipe ucraniana.

Depois de 12 anos no comando do , sendo impossível contar nos dedos das duas mãos seus títulos nacionais, Lucescu começou a sua nova era no futebol comandando o , da , na temporada 2016/17. Com bastante investimento, a expectativa era que ele mantivesse o nível apresentado em Donetsk.

Terceiro colocado russo no ano anterior e eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o time de São Petesburgo tinha como projeto um retorno ao principal torneio continental e a briga pelo título nacional.

O resultado, porém, foi a mesma terceira colocação, oito pontos atrás do campeão CSKA, e uma decepcionante participação na : depois de passar em primeiro na fase de grupos, caiu logo no primeiro mata-mata, diante do , dentro de casa.

Com a opção do Zenit em contratar o italiano Roberto Mancini, Lucescu ficou livre no mercado para assinar com a seleção turca em agosto de 2017. Era a tentativa dos eurasiáticos de, com um novo comando, conseguir uma vaga na da Rússia do ano seguinte.

Nos quatro jogos em que comandou o time nas Eliminatórias, porém, Lucescu só conseguiu uma vitória, contra a , em casa. Uma derrota acachapante por 3 a 0 para a , fora de casa, selou a desclassificação da sua equipe.

O ano de 2018 começou com uma sequência de cinco jogos sem derrota em amistosos, animando os turcos para a disputa da primeira edição da Liga das Nações. Posicionada na segunda divisão do torneio, a sonhava desbancar Rússia e para voltar à elite do continente, mas não obteve sucesso: com uma vitória e três derrotas, acabou caindo para a do torneio.

O insucesso provocou a demissão de Lucescu em fevereiro deste ano, logo antes de começarem as Eliminatórias para a Euro de 2020. Sem clube desde então, ele já admitiu o convite do e assegurou que dará uma resposta no começo do ano que vem.