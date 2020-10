Alvo de Vasco e Corinthians, Alex Teixeira desconversa sobre o futuro: "na hora certa iremos decidir"

Meia-atacante vive grande fase na China e faz Jiangsu Suning sonhar com o título da Superliga; jogador fica livre no mercado em janeiro

O meia-atacante Alex Teixeira vive grande fase na nesta temporada. O brasileiro foi um dos responsáveis pela classificação do Jiangsu Suning para a segunda fase da liga chinesa com sete gols e três assistências em 14 jogos e faz a equipe sonhar com o título.

"É um momento muito bom, sim. Não sei se eu classificaria como um dos melhores momentos individuais, mas coletivo com certeza. Estamos cada ano mais forte, fomos evoluindo e esta temporada demonstramos isso e estamos entre os classificados neste novo formato. Creio que eu tenha evoluído junto com a equipe e estamos todos melhores. Vamos brigar agora na segunda fase", disse o jogador em entrevista exclusiva à Goal.

Desde 2016 no futebol chinês, Alex Teixeira tem visto seu nome em especulações sobre uma possivel naturalização para defender as cores da seleção chinesa, algo que tem acontecido com brasileiros como Elkeson e Aloísio Boi Bandido. No entanto, o meia ainda não recebeu um convite formalizado.

"Tudo que a gente sabe é lendo alguma coisa pela imprensa, comentários, mas por enquanto não chegou nada a mim. Estou realmente focado e pensando na briga pelo título da nossa liga nessa temporada. Depois disso, vamos pensar o que é melhor para mim, para o clube. Hoje meu pensamento é em buscar esse título".

Focado na segunda fase da liga chinesa, Alex Teixeira só deve avaliar qualquer proposta para naturalização em dezembro, o mesmo acontece quando o assunto é o futuro. Com o contrato com o Jiangsu terminando no final do ano e ainda sem negociações para renovação, o meia vem sendo alvo de várias especulações no mercado brasileiro como e .

"Então, eu realmente não estou pensando nisso agora. Eu sou um cara muito tranquilo, que consegue separar muito bem as coisas e não ficar com isso na cabeça. Voltamos a treinar, fizemos uma grande primeira fase e agora vamos em busca do título. Depois que tivermos concluído essa fase, volto a pensar nisso e decidir o melhor para mim".

Se vários clubes no sonham com Alex Teixeira, no mundo árabe, a torcida do Al Hilal fez até campanha pela contratação do jogador. Na última semana, o meia-atacante teve a sua conta no Instagram invadida pelos torcedores do Crescente e se surpreendeu com o fanatismo dos atuais campeões da Ásia.

"Eu vi, chega a ser engraçado. Claro, me surpreendeu (o engajamento da torcida). Eles são bem fanáticos, né? Foi bem legal esse carinho, fico muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Mas, como eu disse, eu sei separar muito bem essas coisas. Na hora certa, iremos decidir o que é melhor. Hoje, quero voltar nessa segunda fase e dar o meu melhor pelo Jiangsu".

Teixeira teve um período de descanso depois da primeira fase do mas já voltou aos treinamentos. O elenco do Jiangsu Suning se reapresentou no último dia 4 de outubro e se prepara para o confronto contra o Chongqing Lifan, no dia 19.