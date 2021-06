Alvo de clubes brasileiros na última janela, Victor Sá entra na lista de negociáveis do Wolfsburg

Atacante chegou a receber contatos do Flamengo, que estava interessado no empréstimo do atacante; Grêmio e Corinthians também fizeram consultas

No início da temporada, o atacante Victor Sá, agitou o noticiário esportivo depois de despertar o interesse de alguns clubes no futebol brasileiro como Flamengo, Corinthians e Grêmio. O time carioca, inclusive, tentou a contratação do jogador e chegou a abrir conversas com seus representantes.

Segundo apuração da Goal, o Flamengo tinha a intenção de contar com o atacante por empréstimo com opção de compra, nos mesmos moldes da contratação de Bruno Vianna. O Wolfsburg, no entanto, não aceitava o modelo de négocio, o que esfriou o interesse do rubro-negro. Em bate-papo exclusivo com à Goal em abril deste ano, Victor Sá confirmou o interesse do time carioca.

Ao longo da temporada, Victor Sá foi perdendo espaço na equipe e virou opção no banco de reservas. O jogador foi colocado na lista de negociáveis do clube alemão e um empréstimo já passa a ser visto com bons olhos por parte dos dirigentes do Wolfsburg. A expectativa, no entanto, é que ele se reapresente ao clube no final de junho, para dar início a pré-temporada e conhecer Van Bommel, novo treinador dos Lobos.

Além dos clubes brasileiros, o Krasnodar da Rússia e o Toronto FC, do Canadá, também demonstraram interesse no jogador no início da temporada. Natural de São José dos Campos, Victor Sá surgiu na base do Palmeiras mas não chegou a se firmar como profissional. Ele passou por clubes do interior de São Paulo antes de se destacar no LASK, da Áustria. Em 2019, o atacante foi contratado pelo Wolfsburg.