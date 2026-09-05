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Álvarez testemunha da humilhação: Bilbao despedaça o Atlético com derrota estrondosa

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid
Athletic Bilbao
Atlético de Madrid
La Liga
Espanha

No estádio San Mamés

O Athletic Bilbao desferiu um duro golpe no Atlético de Madrid, ao golear o rival por 3 a 0 neste sábado, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe basca manteve os bons desempenhos e conquistou sua segunda vitória consecutiva.

O primeiro tempo terminou sem gols, antes de a partida mudar completamente de cara no início da etapa final, quando Nico Williams abriu o placar aos 46 minutos. Dois minutos depois, Robert Navarro ampliou o marcador, aproveitando um passe decisivo de Iñaki Williams.

Diego Simeone tentou salvar a situação com mudanças ofensivas, sendo a mais destacada a entrada do argentino Julián Álvarez aos 60 minutos, em busca de diminuir a diferença e recolocar o Atlético de Madrid no jogo.

Apesar da entrada de Álvarez, o Atlético não conseguiu mudar o rumo do confronto, enquanto o Athletic Bilbao seguia pressionando e controlando as ações do jogo, aproveitando-se da confusão demonstrada pelos visitantes durante o segundo tempo.

No último minuto do tempo normal, Oihan Sancet aplicou o golpe final ao marcar o terceiro gol, completando o placar dos donos da casa e confirmando a grande superioridade do Bilbao, em meio às comemorações de sua torcida no estádio San Mamés.

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Com essa vitória, o Athletic Bilbao deu continuidade ao seu forte início após o triunfo sobre o Celta de Vigo na rodada anterior, enquanto o Atlético de Madrid sofreu uma pesada derrota que o coloca diante de pontos de interrogação precoces quanto ao seu nível ofensivo e à sua capacidade de competir nesta temporada.

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