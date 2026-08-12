A crise de Julián Álvarez se intensifica e fica cada vez mais complexa, depois que o atacante argentino conversou com seu treinador, Diego Simeone, nos minutos que antecederam o início da sessão de treinamento matinal desta quarta-feira.

De acordo com o jornal "Sport", da Catalunha, a conversa com Simeone não transcorreu da forma que o jogador esperava, já que ele almeja deixar a equipe madrilenha rumo ao Barcelona neste verão.

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O treinador se limitou a reafirmar a decisão do Atlético de Madrid de não vender o jogador, sem ouvir os argumentos apresentados por Álvarez, o que provocou profundo descontentamento no atleta e em seu entorno.

Álvarez considera que Simeone, que se esforçou muito para convencê-lo a se juntar ao Atlético, representava uma possível porta de entrada para persuadir a diretoria do clube a permitir sua saída, especialmente diante da forte relação criada entre as duas partes desde a transferência do jogador para a equipe.

Álvarez saiu da breve conversa com Simeone bastante frustrado, depois que a resposta do treinador se restringiu a afirmar que contará com ele durante a temporada e que fará todo o possível para ajudá-lo a evoluir como jogador, segundo o "Sport".

De acordo com a mesma versão, Simeone não demonstrou interesse suficiente pelos sentimentos do jogador, que começou a sentir uma pressão crescente por causa de sua situação, com a passagem do tempo sem qualquer avanço no sentido de abrir negociações com o Barcelona.

Álvarez acredita que seu treinador não está agindo de maneira adequada, depois de o jogador ter confiado nele e em seu projeto esportivo e ter decidido deixar a Inglaterra e se juntar ao Atlético, apesar de ter outras opções.

Escalada iminente

Havia, segundo a crença do jogador e de seu entorno, uma espécie de compromisso de permitir sua saída, caso chegasse uma proposta adequada ao clube madrilenho.

Mas a confiança começou a ruir, depois que o treinador se posicionou totalmente ao lado de seu clube na atual crise. Mais do que isso, o jogador e seu entorno consideram que Simeone "lavou as mãos do caso" e preferiu olhar para outra direção.

E parece que esse caminho ficou completamente fechado, o que levará o jogador e seu entorno a levar a questão a níveis mais elevados. Segundo o jornal catalão, Álvarez não vai recuar de seu desejo de se transferir para o Barcelona e continuará pressionando para alcançar seu objetivo.

E, se Simeone não atender às suas exigências, o jogador aguardará o retorno do CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, para realizar uma reunião direta com ele.

Álvarez e seu entorno afirmam que Gil Marín havia lhes prometido facilitar sua saída durante o verão atual, mas eles consideram que ele agora recuou dessas promessas, preferindo manter o jogador a qualquer custo.