O atacante argentino Julián Álvarez passou pelos exames médicos nesta segunda-feira em Madri, marcando o início de seu retorno oficial ao Atlético de Madrid, mas a conversa decisiva que ele planejava ter com o técnico Diego Pablo Simeone para discutir seu futuro precisou ser adiada, no mínimo, para a próxima quarta-feira.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Simeone prolongou suas férias por mais alguns dias após o amistoso que o Atlético disputou na Coreia do Sul, e não voltará à capital espanhola antes do meio da semana atual, o que obrigou o jogador a adiar um encontro que considera decisivo para conhecer a posição do treinador sobre seu futuro antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Exames fora do centro de treinamento

Álvarez realizou os exames médicos diretamente em uma clínica particular de Madri, conforme o protocolo médico habitual do clube, sem ainda passar pelo campo do centro de treinamento do Atlético de Madrid.

Assim que concluir os exames, o internacional argentino ficará à espera de voltar aos trabalhos com o restante de seus companheiros, mas o maior foco permanece naquela aguardada conversa com Simeone.

Atlético mantém sua posição de recusa

No Atlético de Madrid, os dirigentes mantiveram sua posição firme, sem qualquer alteração, e os principais responsáveis do clube afirmaram ao jornal espanhol "Sport" que Julián Álvarez continua sendo um jogador intransferível, e que até hoje não pensam de forma alguma em negociar sua saída, apesar do interesse constante que o atacante despertou nos últimos meses por parte do Barcelona e de outros clubes europeus.

Entendimento tácito ou mal-entendido?

O jogador acredita ter chegado a um entendimento tácito com o Atlético segundo o qual o clube estaria disposto a ouvir propostas em seu nome após o fim da temporada passada.

Álvarez entende que essa possibilidade fazia parte do que foi discutido entre as duas partes, e agora quer lembrar pessoalmente o diretor-geral Gil Marín desse acordo. Já para o Atlético, a situação ainda é bem diferente, e até o momento não há qualquer disposição em facilitar sua saída, especialmente para o Barcelona.

O argentino aposta no diálogo

O desejo de Álvarez de vestir a camisa do Barcelona não mudou, e ele pretende transmitir essa posição mais uma vez à diretoria do Atlético, na esperança de que o clube ao menos aceite sentar-se para negociar.

O jogador não quer provocar uma crise ou uma ruptura forçada, mas também não pretende esconder sua prioridade caso finalmente consiga deixar Madri de forma amigável.

Barcelona observa de longe

Já o Barcelona acompanha os acontecimentos de longe, com muita cautela. O clube catalão já manifestou seu interesse sério pelo jogador, e sabe que qualquer avanço agora depende totalmente de uma mudança na posição de recusa do Atlético. Se os colchoneros abrirem a porta para a negociação — algo improvável no momento —, o Barcelona está disposto a tentar novamente e apresentar uma nova proposta oficial.