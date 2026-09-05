Ao contrário do que aconteceu no duelo diante do Villarreal, o argentino Julián Álvarez fez questão desta vez de se dirigir à torcida do Atlético de Madrid após a pesada derrota para o Athletic Bilbao por 3 a 0, em uma cena que carregava uma clara tentativa de acalmar os ânimos depois da tensão que cercou o jogador nas últimas semanas.

Álvarez foi alvo de vaias de cerca de 200 torcedores do Atlético que estiveram presentes no estádio San Mamés, por conta dos acontecimentos que marcaram os últimos dias da janela de transferências e da história sobre seu futuro no clube. No entanto, o atacante decidiu responder de maneira diferente: dirigiu-se, ao lado de seus companheiros, às arquibancadas para saudar a torcida e agradecer pela viagem a Bilbao em apoio à equipe.

Álvarez esteve cercado por seus companheiros Cuti Romero e Musso desde a chegada da delegação do Atlético ao estádio San Mamés, e ambos o acompanharam durante os trabalhos de aquecimento, antes de o atacante entrar em campo aos 58 minutos, em meio a um apoio evidente de seus companheiros, com destaque para o goleiro Musso.

E, após as vaias que o acompanharam no momento de sua substituição, Álvarez optou por não entrar em confronto com a torcida, mas retornou aos companheiros, antes de participar mais tarde da saudação aos torcedores, em uma tentativa de abrir uma nova página com a torcida do Atlético apesar da dura derrota.