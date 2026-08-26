Álvarez provoca nova surpresa: comunicado oficial revela a verdade

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, não participou dos treinos de sua equipe nesta quarta-feira, dois dias após a folga concedida aos jogadores dos Colchoneros.

O Atlético de Madrid iniciou sua trajetória em LaLiga com uma vitória sobre o Málaga (2 a 0) e, em seguida, um empate (2 a 2) diante do Villarreal, no estádio Metropolitano.

Um comunicado oficial divulgado pelo Atlético de Madrid, publicado pelo jornal espanhol "Marca", informou que Álvarez faltou aos treinos por motivo de doença.

Álvarez entrou como substituto aos 66 minutos da partida entre Atlético de Madrid e Villarreal e foi recebido com vaias pela torcida de seu clube.

O jornal acrescentou que a ausência de Álvarez aumenta a intensidade da polêmica em torno de seu futuro, que será definido no próximo dia 1º de setembro, assim que fechar a janela de transferências e se souber onde ele vai jogar nesta temporada.

Álvarez havia manifestado seu desejo de deixar o Atlético de Madrid durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o que provocou a irritação do clube madrilenho.

O Barcelona é considerado o principal destino do atacante argentino, diante do grande interesse do clube catalão em contratá-lo, mas, por outro lado, o Atlético de Madrid ainda mantém seus serviços e recusa vendê-lo aos blaugranas.

O Atlético de Madrid se prepara atualmente para disputar seu terceiro confronto em LaLiga diante do Sevilla, no próximo sábado.

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