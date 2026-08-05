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Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

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Álvarez prepara a carta de despedida: o confronto com Simeone vai quebrar o impasse?

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A última cartada do Barcelona para contratar Julián

A novela da transferência de Julián Álvarez chegou a uma encruzilhada decisiva, depois que o atacante argentino se convenceu de que é o único capaz de quebrar o impasse com o Atlético de Madrid, por meio de um confronto direto com seu técnico Diego Simeone para convencê-lo a permitir sua saída rumo ao Barcelona.

Álvarez, de 26 anos, sabe que a postura do Atlético de recusar sua venda a um rival direto no cenário nacional e europeu só mudará se ele próprio tomar a iniciativa.

O astro argentino deseja que isso ocorra de forma amigável, por meio de um diálogo franco no qual explique os motivos de seu desejo de vestir a camisa do "Blaugrana", afirmando que "não está feliz" em Madrid e que quer "ser feliz jogando pelo Barcelona".

Barcelona firme e Atlético inflexível

O Barcelona segue firme na opção de contratar Álvarez neste verão europeu, ou na próxima janela de transferências de inverno, caso não seja possível agora. 

Por outro lado, o Atlético de Madrid se apega ao seu astro e se recusa a abrir mão dele em favor de seu rival direto no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, postura que fontes dentro do Barcelona descreveram como "totalmente fechada".

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As mesmas fontes confirmaram ao jornal "Mundo Deportivo" que o clube catalão não dispõe de muitas opções enquanto o Atlético continuar se recusando a negociar, apontando que "somente Julián, por meio do diálogo, é capaz de tentar convencê-los a se abrir". 

Mas a missão não será fácil, diante da firmeza de Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético, que se recusa a abrir mão do atacante.

O "caminho Simeone" é a solução

Os círculos próximos ao jogador entendem que o "caminho Simeone" é a opção mais adequada. Quando Álvarez retornar à concentração do Atlético na segunda-feira, dia 10 de agosto, ou talvez antes disso, ele pretende repetir a mensagem que lançou durante o período da Copa do Mundo: "A transferência é a melhor opção para todos. Quero realizar meu sonho".

Álvarez havia soltado uma bomba no último dia 23 de junho, após a partida entre Argentina e Áustria, quando declarou publicamente: "Conversei com os dirigentes do clube e acredito que a transferência é a melhor para todos. Quero realizar meu sonho". Uma declaração rara vinda de um astro que tem contrato até 2030, e que provocou uma repercussão mundial que não agradou aos dirigentes do Atlético.

Álvarez se sente confortável com sua posição, segundo o jornal, já que o clube madrilenho lhe prometeu em janeiro passado ajudá-lo caso pedisse para sair, mas não cumpriu a promessa quando chegou a hora de colocá-la em prática, e ele entende que não disse publicamente nada além do que já havia comunicado à diretoria em segredo.

A estratégia de Álvarez agora consiste em ser franco diretamente com Simeone, dizendo-lhe que não se vê continuando no Atlético e que quer partir. Nesse momento, caberá ao técnico argentino decidir: ou ignorar o desejo de seu jogador e mantê-lo à força, ou levar a questão à diretoria para encerrar a crise.

Deco se movimenta nos bastidores

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, esteve recentemente em Madrid, em meio a notícias sobre um encontro previsto com o agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, com quem mantém uma relação forte. Apesar do sigilo em torno dos detalhes do encontro, as movimentações do Barcelona confirmam a seriedade de seu interesse.

E se Álvarez conseguir convencer Simeone, a solução pode ser simples, desde que o Atlético abra mão do veto à venda ao Barcelona. Enquanto o clube catalão permanecer no páreo, as propostas do Paris Saint-Germain e do Arsenal não terão relevância para o jogador, que definiu o "Camp Nou" como seu único destino preferido.

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