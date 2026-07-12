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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Álvarez empata com Maradona... e se aproxima do trono de Messi

Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
J. Alvarez
L. Messi
Argentina
Suíça
EUA
England

O craque do Atlético de Madrid marcou um gol com um chute espetacular

Julian Álvarez estabeleceu um recorde histórico com a Argentina na Copa do Mundo ao marcar o segundo gol na vitória sobre a Suíça (3 a 1) na prorrogação, levando a atual campeã às semifinais da Copa do Mundo de 2026, na manhã deste domingo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Álvarez elevou seu total para 5 gols em toda a sua trajetória na Copa do Mundo, sendo que 4 deles foram marcados nas fases eliminatórias.

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A rede acrescentou que, com isso, o atacante argentino igualou o recorde do lendário Diego Maradona, tornando-se o segundo argentino com mais gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, atrás apenas de Lionel Messi, que lidera a lista com 7 gols.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Os dançarinos do tango abriram o placar contra a Suíça com um gol de Alexis McAllister, aos 10 minutos, antes que a seleção europeia empatasse aos 67 minutos, com Dan Ndoye, levando a partida para a prorrogação.

A Argentina decidiu o confronto a seu favor com dois gols no final da partida, marcados por Julián Álvarez aos 112 minutos e Lautaro Martínez aos 120+1 minutos.


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