O Atlético de Madrid recebeu um importante reforço antes do aguardado confronto contra o Real Madrid no dérbi da capital, depois que o argentino Julián Álvarez participou normalmente dos treinos da equipe, ficando fisicamente apto para disputar a esperada partida.

Segundo informou o jornal espanhol "Marca", o atacante do Atlético voltou aos treinos coletivos durante a primeira sessão da equipe em preparação para o confronto com o Real Madrid, depois de ter desfalcado as duas últimas partidas, passando a integrar as opções de Diego Simeone para o dérbi marcado para domingo, a menos que sofra qualquer recaída nos próximos dias.

A aguardada partida representa um retorno especial de Álvarez ao estádio "Metropolitano", depois que o último confronto contra o Villarreal, há cerca de um mês, registrou um episódio que gerou ampla polêmica, quando o jogador foi alvo de críticas da torcida do Atlético em razão de seu desejo de se transferir para o Barcelona durante a última janela de transferências, um passo que o clube madrilenho recusou de forma categórica desde o início.

Ausência de Barrios e Sørloth

Por outro lado, os treinos do Atlético registraram a ausência de Pablo Barrios e Alexander Sørloth, devido a duas lesões musculares, em meio a grandes dúvidas sobre a capacidade da dupla de chegar a tempo para o dérbi.

A ausência dos jogadores acontece em um momento delicado, especialmente porque o Atlético entra no confronto com o objetivo de ultrapassar o Real Madrid na tabela de classificação do Campeonato, já que a equipe do treinador José Mourinho lidera atualmente com dois pontos de vantagem, enquanto o Atlético saltaria à sua frente em caso de vitória.

Contornos da escalação

Durante a sessão de treino, Simeone preferiu poupar os jogadores que começaram o último confronto contra o Osasuna, enquanto aproveitou o restante do grupo para trabalhar algumas opções táticas antes do dérbi.

Os treinos registraram a presença de Pablo Bobbil na posição de lateral-direito, enquanto David Hancko atuou no meio da defesa, indícios que podem revelar alguns contornos da escalação em que o treinador argentino está pensando para o confronto contra o Real Madrid, segundo a "Marca".

Simeone ainda tem alguns pontos de interrogação antes de definir sua escalação, restando mais uma sessão de treino amanhã, que será decisiva para determinar suas opções finais para o embate do dérbi.

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