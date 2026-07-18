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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Álvarez? Dupla ameaça para o craque do Atlético de Madrid na final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Atlético de Madrid
J. Alvarez
G. Simeone
Espanha
Argentina

O último treino da seleção argentina, antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha, sofreu um atraso de 45 minutos devido à mesma tempestade com trovoadas que interrompeu o treino do Matador.

Após a melhora nas condições climáticas, os jogadores da seleção argentina iniciaram seus treinos no centro de treinamento do New York Red Bulls, na cidade de Morrison.

O jornalAS” informou que a distribuição das camisetas de treino pelo técnico Lionel Scaloni revelou a existência de três opções para ocupar a única posição que ainda é incerta na escalação titular: a de ala direito no meio-campo.

Além dos jogadores que foram titulares contra a Inglaterra, entre os quais Giuliano Simeone, Scaloni entregou as camisetas de treino a Rodrigo de Paul e Giovanni Lo Celso, que são as outras duas opções para ocupar essa posição.

De Paul foi o titular habitual nessa posição até a semifinal da Copa do Mundo, enquanto Lo Celso teve um bom desempenho quando atuou nessa função durante o torneio. 

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Ainda não se sabe em qual das três opções Scaloni vai apostar na final da Copa do Mundo.

Portanto, a presença de Giuliano Simeone na escalação titular não está garantida, já que ele enfrenta uma dupla ameaça de De Paul e Lo Celso antes do tão aguardado confronto contra a Espanha.

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