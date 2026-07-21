Álvarez consola os adeptos da Argentina: "Vamos levantar-nos e lutar pela bandeira"

Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid e da seleção da Argentina, quebrou o silêncio e enviou uma mensagem através das suas contas nas redes sociais após a derrota da seleção argentina frente à Espanha na final do Campeonato do Mundo de 2026.

Isto acontece num momento em que existe uma proposta apresentada pelo Barcelona para contratar Álvarez, com o negócio ainda em cima da mesa das negociações.

O internacional argentino escreveu na sua conta do Instagram: "Tenho uma gratidão eterna para com todos os argentinos pela presença constante, com o apoio, o incentivo e a fé até ao fim. Todos nós sonhámos em trazer a taça para casa, mas independentemente do resultado, nunca esqueceremos o que vivemos e sentimos durante estes cinquenta dias".

O avançado do Atlético de Madrid acrescentou: "Vencer é algo bonito, mas representar esta bandeira com dedicação, compromisso e coração é o que nos define".

Julián Álvarez destacou o futuro da seleção argentina, afirmando: "Vamos levantar-nos, aprender e seguir em frente, porque aconteça o que acontecer, somos assim. Não entendemos a vida de outra forma, vamos sempre em frente e lutamos pela nossa bandeira e sonhamos em colocar a Argentina no topo".



