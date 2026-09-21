Álvaro Arbeloa, técnico do Fulham, provocou grande polêmica após o empate de sua equipe com o Manchester United, ao dirigir duras críticas à arbitragem, insinuando que os árbitros da Premier League não querem ver o time vermelho perder, depois que a vitória escapou de sua equipe nos minutos finais no estádio Craven Cottage.

Arbeloa, amigo de José Mourinho e seu ex-pupilo, expressou sua indignação com as decisões do árbitro durante a coletiva de imprensa, enquanto o jornal "Daily Mail" apontou que suas declarações podem lhe render uma punição da Federação Inglesa de Futebol.

O treinador espanhol criticou a não marcação de uma falta cometida por Harry Maguire cerca de 35 segundos antes do gol de empate marcado pelo Manchester United, considerando que a decisão influenciou no resultado da partida, na qual o Fulham esteve perto de conquistar sua primeira vitória na competição.

Arbeloa disse: "Estivemos muito perto, mas a má sorte nos atingiu novamente. Sabíamos que a partida seria difícil diante de um grande time, mas vimos o que o árbitro fez durante o jogo".

E acrescentou, em tom mais ríspido: "Tudo esteve a favor deles. Basta olhar para o lance do Harry Maguire. Quase toda decisão veio em benefício do Manchester United. Depois da partida contra o Manchester City, percebi que eles não gostam que o Manchester United perca".

Apesar da decepção, o técnico do Fulham defendeu a atuação de seus jogadores, dizendo: "Estivemos muito perto de conquistar nossa primeira vitória, por isso nos sentimos um pouco decepcionados, mas acredito que fizemos uma boa partida".

E esclareceu: "A partida não foi fácil para nós, especialmente porque estávamos na última posição, mas mostramos uma personalidade forte na posse de bola e tivemos coragem. Tivemos que defender em alguns momentos, mas fizemos, de modo geral, uma boa partida".

O Fulham vive um início difícil sob o comando de Arbeloa, já que a equipe ainda busca sua primeira vitória na Premier League, depois de somar apenas dois pontos nas primeiras 5 partidas, permanecendo na zona de rebaixamento.

Arbeloa encerrou sua fala dizendo: "Agora precisamos conquistar a primeira vitória. E se olharmos para as nossas cinco partidas de abertura, veremos que enfrentamos o Manchester United e o Chelsea, além de termos jogado em Anfield diante do Liverpool e no estádio do Sunderland".