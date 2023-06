Altos x CSA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sétima rodada; veja como acompanhar na internet

Altos e CSA se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, o Lindolfinho pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

O Altos, 10º colocado na tabela de classificação da Série C, vem de duas vitórias seguidas na competição. Já são sete pontos para a equipe piauiense, que, além dos dois triunfos seguidos, tem mais um empate e uma derrota até aqui.

Um pouco mais acima na tabela, na sétima posição, está o CSA, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e uma derrota), invicto há quatro jogos. Uma vitória, com combinação de resultados, pode colocar os alagoanos no G-4.

Prováveis escalações

Altos: Rafael; Victor Guilherme, Marcelo, Elielton e Valderrama; Manoel, Bessa e Vavá; Vinicius Paiva, Dieguinho e Fumaça. Técnico: Jerson Testoni..

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Foster e Ernandes; Yago Henrique, Moisés Ribeiro, Tomas Bastos e Thiaguinho; Iago Telles e Jô. Técnico: Vinícius Bergantin.

Desfalques

Altos

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?