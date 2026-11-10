Em alta no Palmeiras, Carlos Miguel cresce em mata-matas e entra na disputa por espaço na seleção

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Decisivo nas classificações para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, goleiro ganhou força após sequência de defesas em cobranças de pênalti e ficou perto de ser convocado por Ancelotti

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Carlos Miguel se tornou um dos protagonistas do Palmeiras nas campanhas que levaram o clube às finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2026. Além de boas atuações durante os jogos, o goleiro foi decisivo nas disputas por pênaltis e ajudou a garantir a classificação alviverde nas duas competições. Com o desempenho recente, o camisa 1 ganhou espaço no radar da seleção brasileira e ficou perto de receber uma oportunidade com Carlo Ancelotti.

A trajetória do goleiro no Palmeiras, porém, começou sob pressão. Contratado em 2025, Carlos Miguel chegou do Nottingham Forest, da Inglaterra, como a contratação mais cara da história do clube para a posição, por € 5,5 milhões (cerca de R$ 34,7 milhões na cotação da época), além de € 500 mil em bônus.

Com 2,04 m de altura, ele também carregava a responsabilidade de disputar espaço com Weverton, um dos jogadores mais vitoriosos da história recente alviverde. Depois de assumir a titularidade no fim da temporada passada, em razão de uma lesão do antigo camisa 21, o goleiro foi mantido na equipe, enquanto Weverton acabou se transferindo para o Grêmio.

A temporada de 2026 teve momentos de instabilidade para Carlos Miguel. Apesar de demonstrar qualidade em diferentes partidas, o goleiro também cometeu falhas que provocaram críticas da torcida, como na derrota para o Atlético-MG, no Brasileirão. Nos últimos meses, entretanto, ele conseguiu recuperar a confiança e passou a ter papel fundamental nos momentos decisivos.

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Parte dessa evolução está relacionada ao trabalho realizado diariamente na Academia de Futebol, com o acompanhamento dos preparadores de goleiros Rogério Godoy e Thales Damasceno, além do suporte da equipe de análise de desempenho e ciência de dados.

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O crescimento ficou evidente nas disputas por pênaltis. Na final do Paulistão, contra o Novorizontino, Carlos Miguel defendeu uma cobrança de Robson ainda no jogo de ida. Pela Libertadores, foi fundamental nas quartas de final contra a LDU, em Quito, quando fez duas defesas e evitou a eliminação palmeirense após a equipe sofrer gols nos minutos finais. Na semifinal, diante do Fluminense, voltou a aparecer ao defender a cobrança de Nonato. Já na Copa do Brasil, contra o Vasco, nas semifinais, parou as batidas de Lescano e Andrés Gómez e garantiu o Palmeiras na decisão.

Após a classificação contra o Vasco, o arqueiro de 27 anos fez questão de elogiar Rogério Godoy, preparador de goleiros do clube, e ressaltou a importância do profissional no desenvolvimento dos atletas.

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"A gente sabe do potencial do Rogério, todo mundo que entende de preparação de goleiros tem ele como exemplo, não é à toa que está aqui há tantos anos, foi campeão muitos anos no Grêmio também. É um cara espetacular, ajudou tantos goleiros não só eu, como Weverton que estava aqui há um tempo e hoje está excelente e na final com a gente. Vai ser uma disputa legal", disse.

O bom momento também colocou Carlos Miguel perto de uma oportunidade na seleção brasileira. O goleiro esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos desta Data Fifa, mas acabou fora da convocação após uma decisão da CBF de não liberar jogadores de Palmeiras e Flamengo, que disputam o título do Brasileirão. A medida também impediu a presença de Marlon Freitas e Samuel Lino, que seria chamado pelo lado rubro-negro.

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Com a possibilidade de receber oportunidades nos compromissos da seleção em março de 2027, o palmeirense pode ganhar ainda mais força caso mantenha o nível das atuações e termine a temporada como protagonista em uma campanha de múltiplos títulos.