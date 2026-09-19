Alonso: o Chelsea foi intimidado diante do Brentford

Xabi Alonso, técnico do Chelsea, admitiu que sua equipe perdeu o controle do jogo diante do Brentford, durante a derrota por 3 a 0 na noite de sexta-feira, além de concordar com seu jogador Levi Colwill de que sua equipe foi intimidada nas bolas paradas.

O Brentford marcou três gols no segundo tempo, conquistando uma vitória tranquila sobre o Chelsea, depois que Jaidon Anthony, Igor Thiago e Fábio Carvalho balançaram as redes.

Com esse resultado, o Chelsea comandado por Alonso deu sequência à sua série de resultados negativos, após não conseguir vencer nos últimos três jogos da Premier League, com a derrota para o Arsenal, o empate com o Hull e, depois, o tropeço diante do Brentford.

Alonso criticou a forma como sua equipe conduziu o confronto, dizendo em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Acho que perdemos a solidez e a mentalidade competitiva de que precisávamos no segundo tempo".

E acrescentou: "Sabemos que os pequenos detalhes podem ser decisivos. Não devemos dar vantagem ao adversário em jogos como esse. Mas é uma questão de 95 minutos, e não conseguimos manter esse nível ao longo dos poucos jogos que disputamos no início da temporada, e isso é algo que precisamos melhorar".

Por sua vez, Levi Colwill disse, em declarações à rede Sky Sports, que o Chelsea foi intimidado nas bolas paradas.

E acrescentou: "Foi um jogo difícil. Talvez tenhamos nos exposto demais quando estávamos perdendo por um gol, então eles aproveitaram isso e nos castigaram nos contra-ataques, e eles são muito bons nisso".

E prosseguiu: "Não fomos bons o suficiente no segundo tempo. Temos muito trabalho a fazer durante a pausa para as seleções. Talvez tenhamos sido intimidados algumas vezes nas bolas paradas, e precisamos melhorar nosso desempenho nesse aspecto".

E continuou: "Não podemos depender do trio de ataque para nos tirar de situações perigosas, mas sim todos nós devemos ajudar uns aos outros. Ainda temos muito espaço para evoluir".

Alonso concordou com o capitão de sua equipe neste jogo, dizendo: "Não se trata apenas das bolas paradas, mas envolve os duelos, o lado defensivo e a construção do jogo, além dos momentos em que sofremos o primeiro gol. Mesmo assim, ainda estávamos no jogo, mas quando você perde sua organização, fica fora de controle".

E concluiu: "Compreender o jogo e saber o que é preciso para competir até o fim é um processo que precisa de tempo. Os jogadores precisam de tempo para assimilar isso e senti-lo. E, no momento, ainda não chegamos plenamente a essa sensação, para que possamos competir durante todo o jogo".



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