Xabi Alonso, técnico do Chelsea, revelou o motivo da ausência da dupla Levi Colwill e Moisés Caicedo na escalação titular dos Blues diante do Arsenal, no Emirates Stadium, pela terceira rodada da Premier League.

Alonso conseguiu conduzir o Chelsea a vitórias nas duas primeiras rodadas contra Fulham (3 a 2) e Brighton (4 a 3), enquanto o Arsenal venceu Coventry City (3 a 0) e Aston Villa (1 a 0).

Colwill fica no banco de reservas, depois de ter atuado como titular nas duas primeiras partidas, enquanto Caicedo está fora da lista.

Alonso disse, em declarações à rede "Sky Sports" minutos antes do início da partida: "Colwill não está na escalação titular porque teve pequenos incômodos durante a semana".

Sobre a ausência de Moisés Caicedo, explicou, segundo o que noticiou a rede "BBC": "Ele estava perto de atuar. Mas não há sentido em correr riscos neste momento. Temos que ser cautelosos".

Sobre sua amizade com Mikel Arteta, Alonso encerrou suas declarações: "Estou ansioso para vê-lo. Mas assim que o árbitro apitar, começará a partida".

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