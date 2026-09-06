Xabi Alonso, técnico do Chelsea, considera que a partida de sua equipe contra o Arsenal, na noite deste domingo, foi muito equilibrada e emocionante dos dois lados, ressaltando ao mesmo tempo que a derrota foi dolorosa.

O Chelsea saiu na frente cedo, após dois minutos de jogo no Emirates Stadium, com o recém-chegado Morgan Rogers, mas o Arsenal virou a mesa e venceu por dois gols marcados por Kai Havertz e Martin Ødegaard.

Alonso disse em entrevista à rede "Sky Sports" após a partida: "A derrota é dolorosa. Foi um jogo muito intenso, que teve momentos distintos. Tivemos oportunidades para marcar, especialmente no primeiro tempo. Ninguém fica feliz com a derrota".

E acrescentou, segundo o que noticiou a rede "BBC": "Depois de marcarmos o gol, fomos obrigados a defender excessivamente por 15 a 20 minutos, e sofremos um pouco para retomar o controle. Depois disso, as coisas melhoraram um pouco".

E prosseguiu: "No geral, foi um jogo muito equilibrado e muito emocionante. Poderíamos ter lidado melhor com o segundo gol que sofremos. Os jogadores deram o seu melhor e tentaram com todas as forças. Não há dúvida de que a derrota é dolorosa".

O treinador espanhol completou suas declarações: "Trata-se de se preparar da melhor maneira possível para competir da melhor maneira possível. Você precisa controlar a pressão ofensiva. Essas ações fazem parte do jogo. Vamos seguir em frente. Este é o terceiro jogo, e será uma jornada longa e árdua".

Sobre a forma do Chelsea de lidar com os escanteios, ele explicou: "Tomamos as decisões e partimos para o ataque. Queremos ser eficazes e partir para o ataque. Às vezes nas bolas paradas, e às vezes pressionamos com força em áreas avançadas ou recuadas. Acho que é disso que precisamos para competir em todas as fases. Hoje viemos aqui para competir da melhor forma possível, e agora precisamos continuar nessa linha".

Sobre o que aprendeu hoje, ele apontou: "Aprendi sobre o jogo, sobre nós, sobre o que fazemos e sobre como começamos. Os jogadores têm esse espírito, essa vontade de apresentar um desempenho melhor a cada jogo para criar algo em que acreditamos. Até agora estou feliz. Queremos vencer os jogos, esse é o objetivo maior".

Sobre sentir a falta de jogadores no meio-campo hoje, ele continuou suas declarações: "É preciso lidar com as lesões, pois a equipe está sem o jogador lesionado. Os jogadores que estavam conosco deram o seu melhor. Hoje tentaram com todas as forças e entregaram tudo o que tinham".

Sobre a criação de oportunidades diante do Arsenal, Alonso disse:"Não era esperado que criássemos 12 oportunidades na partida. É difícil superá-los, e é difícil criar chances contra eles, mas tivemos 3 ou 4 oportunidades para marcar mais de um gol. Este é um processo contínuo. Ainda estamos no começo".

E completou: "Queremos começar mantendo nossa meta sem sofrer gols, e isso vai acontecer. Os jogadores estão comprometidos com o trabalho duro e sabem que estamos no caminho certo para competir em cada jogo. Não estamos felizes, mas precisamos manter a calma e seguir em frente".

Sobre se seria cedo demais para prever se o Chelsea marcará muitos gols e também sofrerá muitos gols, ele concluiu: "É cedo demais para prever. Os dias revelarão isso. Queremos continuar melhorando em determinados aspectos, e queremos continuar apresentando o mesmo desempenho de destaque. Cada jogo é como uma verdadeira batalha, e lutamos com ferocidade até o último instante. É muito importante que tenhamos esse espírito e que a equipe o sinta. Isso nos dá a força para vencer os jogos".

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