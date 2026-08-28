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Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Alonso justifica exclusão de Enzo Fernández e Manchester City prepara resposta

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Contratação de última hora

As chances de saída de Enzo Fernández do Chelsea ganharam força depois que o técnico Xabi Alonso o deixou de fora da lista do time para o confronto contra o Luton, pela Copa da Liga Inglesa, em meio a relatos sobre a possibilidade de o Manchester City se movimentar para apresentar uma proposta pela contratação do meio-campista argentino antes do fechamento da janela de transferências.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Enzo Fernández, que antes do verão europeu havia deixado clara sua vontade de deixar o estádio Stamford Bridge, não entrou na lista do Chelsea para o duelo contra o Luton, enquanto Xabi Alonso afirmou que essa decisão foi puramente esportiva.

Na Inglaterra, os relatos indicam que o Manchester City estuda apresentar uma proposta pela contratação do meio-campista antes do fechamento da janela de transferências.

O treinador espanhol procurou minimizar a importância da ausência do jogador internacional argentino, afirmando que ele é um jogador "extremamente profissional" e que realiza bem os treinamentos.

Alonso explicou que sua decisão esteve ligada à gestão dos minutos em campo dos integrantes do time, além das necessidades específicas da partida.

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Alonso disse, na entrevista coletiva após a vitória sobre o Luton: "Foi simplesmente uma questão relacionada ao jogo de hoje. Temos outros jogadores que precisam de minutos para jogar".

Ao ser questionado sobre quando tomou a decisão de deixar Enzo de fora, o treinador foi claro, dizendo: "Na noite de quarta-feira. É uma decisão que tomei eu".

Alonso também fez questão de deixar a porta aberta para o retorno de Enzo na próxima partida pelo campeonato, marcada para domingo contra o Brighton no estádio Stamford Bridge, ao afirmar: "Enzo é um bom profissional. Ele treina bem, e não tenho nada a dizer sobre isso. Simplesmente, são decisões que precisamos tomar pensando na partida que disputamos esta noite. Veremos no domingo".

A ausência de Enzo Fernández ganhou ainda mais relevância depois que relatos na Inglaterra apontaram o interesse do Manchester City no jogador argentino.

Segundo a rede "Sky Sports", o Manchester City estuda a possibilidade de apresentar uma proposta pela contratação de Enzo antes do fechamento da janela de transferências, marcado para terça-feira às 23h, enquanto o Chelsea se mostra disposto a ouvir a proposta.

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