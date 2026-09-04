Xabi Alonso, técnico do Chelsea, revelou as últimas novidades dos Blues antes da partida de domingo pela Premier League contra o Arsenal, no Emirates Stadium.

Alonso deu, durante a coletiva de imprensa da partida, uma atualização sobre a condição física do jogador Moisés Caicedo, afirmando: "Vamos verificar amanhã. Tomaremos a decisão final amanhã sobre a lista para a partida de domingo".

Sobre a transferência de Enzo Fernández no último dia da janela de transferências para o Manchester City, Alonso declarou: "Tomamos todas as decisões juntos. Trabalhamos juntos nas decisões grandes e pequenas. Sabíamos, no fim, que o objetivo é alcançar o melhor para a equipe. Queremos construir um bom espírito e um bom time".

Sobre as circunstâncias que envolveram a saída de Fernández, Alonso disse: "No futebol acontecem muitas coisas. Com Enzo, tivemos conversas e elas foram sempre com respeito. O que ele deu ao clube foi excelente, mas agora chegou a hora de seguir em frente. Temos jogadores com qualidade em cada posição e agora estamos prontos para arrancar".

Alonso também foi questionado sobre o fracasso da transferência de última hora do meio-campista do Monaco Lamine Camara, e respondeu: "Acredito que estamos prontos e felizes com o elenco e a profundidade que temos. Há um bom equilíbrio de jogadores em diferentes estágios. Precisamos construir essa energia durante a semana para o desempenho no fim de semana. Até agora foi um bom começo e agora sabemos quem está no centro de treinamento. É bom ter essa certeza".

Sobre a janela de transferências de verão do Chelsea de modo geral, Alonso disse: "Podemos estar muito felizes com toda a janela de transferências. Aquilo sobre o que começamos a falar em maio e início de junho, conseguimos muitas coisas disso. É uma primeira fase muito equilibrada que alcançamos nesta janela de transferências. A primeira fase está concluída, e é uma boa fase para o momento atual e para o futuro".

Sobre o reforço de verão Morgan Rogers, que anteriormente foi fortemente ligado a uma transferência para o adversário de domingo, Alonso declarou: "Com toda a certeza, Morgan foi um negócio muito grande, contratar um jogador do seu porte, no presente e no futuro. Será um jogador fundamental durante os próximos seis ou sete anos. Ele causou um grande impacto".

Sobre suas opções no meio-campo, Alonso explicou: "Valentín Barco é jovem, mas possui uma grande energia, e temos Henderson, que possui a tranquilidade e a mentalidade. Ele sabe o que acontece na partida e está cada vez mais perto de conseguir tempo de jogo, e há também Reece James, Malo Gusto, Reggie Walsh e Mehdi Nikol Jazouli, da academia. Temos opções, qualidade e competitividade".



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