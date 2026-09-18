O Heracles Almelo sofreu na noite de sexta-feira a primeira derrota da temporada. Após seis vitórias seguidas, o líder da Eerste Divisie perdeu por 1 a 0 para o vice-líder Almere City. O FC Volendam segue oscilando e sofreu a primeira derrota de sua história para o Jong AZ (4 a 1). Kevin van Veen marcou um golaço pelo FC Eindhoven contra o FC Emmen (vitória por 3 a 1).
Almere City - Heracles Almelo 1-0
Os visitantes tiveram as melhores chances no primeiro tempo, mas Max Hauswirth, Jean-Paul N'Djoli e Tristan van Gilst não conseguiram superar o goleiro Wessel Speel. Mesmo após o intervalo, o Heracles seguiu perigoso e Van Gilst teve uma enorme chance de abrir o placar aos 78 minutos, mas chutou por cima. Dois minutos depois, o Almere City respondeu do outro lado. Martin Wasinski ficou com a bola após um rebote e soltou uma bomba para fazer 1 a 0.
Jong AZ - FC Volendam 4-1
O Jong AZ conquistou nesta sexta-feira sua primeira vitória da história sobre o rival provincial FC Volendam. Hessel de Wit abriu o placar, e Jerolldino Bergraaf ampliou a vantagem ainda antes do intervalo. Mesmo após a pausa, o Jong AZ seguiu sendo a melhor equipe e Bendeguz Kovacs fez o 3 a 0. Na sequência, Julian Oerip marcou o quarto gol da equipe da casa. Frederik Ihler depois fez o gol de honra do Volendam, com assistência de Henk Veerman.
FC Den Bosch - Helmond Sport 2-1
Silvan Bröker abriu o placar logo aos quatro minutos, e Jeffry Fortes marcou contra para deixar tudo igual. Pouco depois, Brian Koglin mandou a bola para o próprio gol e o Den Bosch voltou a ficar em vantagem. Depois do intervalo, o Helmond Sport buscou com insistência o 2 a 2, mas as grandes chances foram escassas. O Den Bosch ainda quase fez o 3 a 1 acertando as duas partes internas da trave. Na reta final, o Helmond Sport ainda teve oportunidades, mas o empate não saiu.
FC Eindhoven - FC Emmen 3-1
Rayan Buifrahi abriu o placar no primeiro tempo ao driblar o goleiro que havia saído do gol e empurrar a bola para a meta vazia. Jack Cooper-Love empatou após o intervalo, mas pouco depois Joshua Mukeh foi expulso por mão na bola ao impedir uma escapada. Kevin van Veen cobrou a falta na sequência de forma fantástica, no ângulo, e recolocou o Eindhoven em vantagem. Com um homem a mais, a equipe da casa depois resistiu à pressão dos visitantes. Antonio Bazdaric definiu o placar final em 3 a 1 já nos acréscimos.
Jong Ajax - Roda JC 0-0
O duelo entre Jong Ajax e Roda JC simplesmente não engrenou. No primeiro tempo, as duas equipes até trocaram algumas investidas aqui e ali, mas chances realmente sérias não foram criadas.
No segundo tempo, tanto o Jong Ajax quanto o Roda JC acertaram a trave. Pelo lado de Amsterdã, foi Jano Monserrate quem mandou a bola na trave. Pelos limburgueses, Mokrane Bentoumi acertou a parte de baixo do travessão.
RKC Waalwijk - MVV Maastricht 6-1
O RKC começou muito bem e abriu o placar após pouco menos de quinze minutos com Jordy de Wijs, que cabeceou para o gol em cobrança de escanteio de Jochem Nap: 1 a 0. Na marca de meia hora, saiu também o 2 a 0. Faissal Al Mazyani finalizou com a direita e acertou com categoria o canto mais distante.
Ainda antes do intervalo, os mandantes fizeram 3 a 0 e passaram por cima do MVV. Juan Castillo teve todo o tempo para finalizar e tocou com frieza na saída do goleiro Hugo Wentges.
Apenas quatro minutos após o intervalo, o 4 a 0 também apareceu no placar. Liam van Gelderen cabeceou para as redes mais um escanteio primoroso de Nap e se tornou assim o quarto defensor do RKC a balançar as redes na noite.
O desfecho foi protagonizado por Jesse van de Haar. O atacante foi deixado livre diante do gol por Castillo e finalizou com sucesso, antes de correr para a arquibancada para comemorar com o pai Hans.
Pouco antes do fim, ainda saíram mais dois gols. Olivier Dumont salvou a honra dos limburgueses ao finalizar com categoria de chapa. Nos acréscimos, Van de Haar marcou seu segundo gol da noite em cobrança de pênalti: 6 a 1.
TOP Oss - FC Dordrecht 3-0
O TOP começou a partida de forma excelente com Franslyn Nsingi, que superou o goleiro Yannick van Osch em sua cabeçada. Na marca de meia hora, os brabantinos ampliaram a vantagem, e novamente Nsingi foi às redes, desta vez com assistência de Ilounga Pata.
Logo após o intervalo, o zagueiro Alvaro Henry entrou atrasado em um carrinho e acabou punido com cartão vermelho direto. Assim, abriu-se uma oportunidade para o Dordrecht, mas De Schapenkoppen, apesar da superioridade numérica, não conseguiu marcar o gol que recolocaria a equipe no jogo. Mais do que isso: com um pênalti convertido nos acréscimos por Richard van de Venne, ainda virou 3 a 0.
Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 1-3
O VVV-Venlo dificilmente poderia ter começado melhor no Sportcomplex Zoudenbalch, onde abriu 2 a 0 em menos de vinte minutos com gols de Nassim Ait Mouhou e Tristan Schenkhuizen.
Jamie Schuldes devolveu a esperança ao Jong Utrecht ao marcar pouco antes do intervalo o gol que diminuiu a desvantagem. No segundo tempo, porém, o VVV rapidamente recolocou as coisas em ordem. Ait Mouhou foi lançado livre diante do goleiro Kevin Gadellaa e definiu o placar final em 3 a 1.