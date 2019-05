Allegri espera o Barcelona: se Valverde cair, italiano pode desistir de 'ano sabático'

Italiano é especulado como substituto de espanhol na equipe catalã

A continuidade de Ernesto Valverde no comando do não está totalmente definida. Apesar de a diretoria catalã ainda garantir o treinador para o futuro, também se especula a chegada de Massimiliano Allegri como substituto.

Por conta disso, conforme apuração da Goal, o italiano estaria disposto a desistir de tirar um 'ano sabático' do futebol para assumir a equipe Blaugrana. A derrota na final da Copa do Rei contra o no último sábado (25) deixou a situação em aberto.

A imprensa local cita nomes que poderiam aparecer no clube no lugar de Valverde. Ronald Koeman foi o lembrando mais recentemente além de Allegri. Mesmo assim, não houve contato oficial entre as partes.

Especula-se que Allegri tiraria o período para descanso por falta de ofertas de equipes do primeiro escalão do futebol europeu após encerrar passagem de cinco anos pela Juventus. No entanto, caso o interesse dos catalães se confirme, as férias seriam adiadas.