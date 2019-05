Valverde e rumores no Barça: "não penso muito sobre o futuro"

O está próximo de conquistar o segundo título da temporada com o confronto da final da contra o , neste sábado (25), após a humilhante derrota na , assunto que Ernesto Valverde preferiu não comentar muito a respeito, já que o seu futuro dentro do clube também pode estar em jogo.

“Eu não penso muito sobre o futuro”, disse o técnico em entrevista coletiva. “A única coisa que me preocupa é vencer [o Valencia]. Todo dia é uma batalha”.

A equipe Blaugraná recebeu muitas críticas após terem sido eliminados da Champions League pelo , em uma partida de virada no placar de 3 a 0 da ida para 4 a 0 na volta.

Mesmo tendo vencido a por mais uma temporada, o título mais esperado por todos os torcedores do time catalão era o do torneio europeu, e a vitória na Copa do Rei poderia ser considerada um “consolo” para tal eliminação.

“Todos nós temos altos e baixos. Se ver o que aconteceu com o técnico Marcelino (do Valencia), que teve um momento, ou o mudando de treinador. Não sei muito sobre Lionel Messi me defendendo. Estamos cientes de que, quando há uma eliminação, todos nós devemos assumir a responsabilidade, jogadores, treinadores, todos. Estamos machucados, mas temos que olhar para frente e enfrentar as consequências”.

O Barcelona enfrenta o Valencia neste sábado pela final da Copa do Rei. Caso vençam, o troféu será a 31ª conquista do torneio na história do clube. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín.