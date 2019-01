Allegri diz que CR7 da Juventus é mais intenso do que o do Real

O português já marcou 15 gols em 21 rodadas da Serie A, além de balançar as redes na Champions

Técnico da Juventus, Massimiliano Allegri preferiu amenizar o possível favoritismo da equipe italiana na Champions League 2018-19. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (29), o comandante da Velha Senhora comentou sobre o principal campeonato europeu e ainda aproveitou para comparar a intensidade de Cristiano Ronaldo na Juve e na época de Real Madrid.

Para seguir na briga pelo título da Champions, a Juventus precisará passar pelo Atlético de Madrid, em duelo válido pelas oitavas de final da competição. Apontada por alguns como o time favorito a conquistar o título, Allegri preferiu destacar essa rotulação.

"A partida em Madri é uma partida de futebol e ninguém pode dizer que a Juventus é a favorita e que é a equipe número um na Champions League, é uma loucura”, explicou.

Allegri considerou que o elenco italiano que irá enfrentar o Atlético de Madrid em 20 de fevereiro, na partida de ida e em 12 de março, em Turim, no jogo de volta, precisará ser "bom e ter sorte" para avançar na Champions.

(Foto: Getty Images)

Cinco vezes campeão da UCL, Cristiano Ronaldo se tornou o principal jogador do clube italiano após trocar Madri por Turim, no início desta temporada. Segundo o treinador, a mudança de clube trouxe mais intensidade ao português, feito que poderá contribuir ainda mais para o favoritismo da Juve no disputado campeonato europeu.

"Cristiano está fazendo uma excelente temporada. Ele tem mais intensidade comparado com o Real Madrid. Em Madrid há um ano eles tiraram um tempo de 'férias', aqui ele começou desde o início da temporada", disse.

Desde que chegou na Juventus, Cristiano participou de todos os jogos com a equipe, exceto a partida contra o Young Boys, pela segunda rodada de grupos da Champions League, na qual cumpriu suspensão automática após ser expulso no duelo anterior.