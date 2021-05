Alisson salva Liverpool e é o primeiro goleiro a marcar um gol pelo clube

Os Reds venceram neste domingo (16) o West Brom por 2 a 1, graças a um gol de cabeça do brasileiro já nos acréscimos

Alisson marcou o seu nome na história da Premier League neste domingo (16). O goleiro garantiu a vitória do Liverpool sobre o West Bromwich por 2 a 1 já nos acréscimos, mas não foi com uma defesa. O brasileiro foi ao ataque aos 49 minutos do segundo tempo e, de cabeça, marcou o segundo gol e garantiu os três pontos para os visitantes. Robson Kanu abriu o placar, e Mohamed Salah igualou antes do lance histórico.

Na comemoração, Alisson homenageou o pai que faleceu em fevereiro. José Becker, de 57 anos, se afogou em um lago próximo de sua casa de férias no Rio Grande do Sul. Ele nadava em uma represa localizada em sua propriedade quando o acidente ocorreu.

"Estou muito emocionado por tudo o que aconteceu nestes últimos meses comigo e com a minha família. Mas o futebol é minha vida. Jogo desde que me conheço por gente com meu pai. Queria que ele estivesse aqui para ver, mas tenho certeza de que está com Deus comemorando.", disse o goleiro à Sky Sports.

"De vez em quando a gente luta, luta e a coisa não acontece. Estou muito feliz por este gol porque lutamos muito juntos", completou.

Ainda brigando por uma vaga na Champions League, o Liverpool, em quinto lugar da Premier League com 63 pontos, está a um do Chelsea, quarto colocado.

Na penúltima rodada do Inglês, os Reds visitam o Burnley na quarta-feira (19), às 16h15 (de Brasília).