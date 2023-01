Alisson falha duas vezes e demonstra instabilidade no pós-Copa

Liverpool e Wolves empataram em jogo marcado por falhas do goleiro de 30 anos

O mau momento do Liverpool parece afetar o goleiro Alisson. Na noite deste sábado, o arqueiro teve uma atuação decepcionante contra o Wolverhampton, em jogo válido pela terceira rodada da FA Cup.

Indiscutível na meta do Liverpool, Alisson falhou bizarramente nos dois gols feitos pelo Wolves na partida realizada em Anfield. Com 26 minutos de bola rolando, o arqueiro errou a saída de bola de forma impressionante, errou um passe simples e praticamente deu o gol para Gonçalo Guedes abrir o placar.

O Liverpool se recuperou da falha do goleiro e até virou o jogo, com gols de Darwin Núñez e Salah. Mas, na metade do segundo tempo, Alisson voltou a errar. Após boa tabelinha com Matheus Cunha, Hee-Chan Hwang apareceu cara a cara com o goleiro para empatar o placar. A bola desviou, mas Alisson não conseguiu evitar o segundo gol dos rivais e teve sua atuação muito criticada.

O goleiro de 30 anos vive uma temporada atípica, com mais falhas que o normal. Na Copa do Mundo, Alisson também foi bastante criticado, mesmo sem grandes erros, por não ter conseguido parar os croatas na disputa de pênaltis que eliminou o Brasil.

Com o empate, Liverpool e Wolverhampton voltarão a se enfrentar, agora no Molineux Stadium, para decidir a vaga para a próxima fase da FA Cup. Até lá, Alisson poderá se recuperar e voltar a ser um grande diferencial nos Reds.