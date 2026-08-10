Alireza Jahanbakhsh retorna de forma surpreendente, com efeito imediato, à Eredivisie

O Excelsior se reforçou com Alireza Jahanbakhsh, como confirmou o clube de Kralingen por meio dos canais oficiais. O ponta de 32 anos assinou contrato por uma temporada com o atual líder da VriendenLoterij Eredivisie, com opção por mais um ano.

Com a chegada de Jahanbakhsh, o Excelsior se antecipa à iminente saída de Gyan de Regt. O atacante de 22 anos está prestes a se transferir para o Holstein Kiel por cerca de dois milhões de euros e, com isso, deixa uma vaga aberta pelos lados do campo da equipe de Roterdã.

O diretor técnico Mark Ruijl está radiante com a chegada de Jahanbakhsh. "Com Alireza, trazemos um jogador que atuou no mais alto nível e recentemente ainda esteve em ação na Copa do Mundo. Ele conhece bem a Eredivisie e o nosso estilo de jogo, além de trazer enorme experiência e personalidade. Com suas qualidades e mentalidade vencedora, ele tem grande valor para o nosso elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Estamos muito felizes, portanto, por ele se comprometer com o Excelsior para a próxima temporada."

O próprio iraniano está muito feliz por estar de volta. "Roterdã tem um lugar especial no meu coração. Moro aqui há cinco anos, meus amigos estão aqui, eu me sinto em casa. Quando as coisas vão bem fora de campo, também desempenho melhor. O que as pessoas no Woudestein podem esperar de mim? Eu dou tudo, cem por cento. E, espero, o máximo possível de gols e assistências. Mal posso esperar para começar."

O experiente atacante já havia jogado por NEC, AZ, Feyenoord e sc Heerenveen e, após uma temporada no belga FCV Dender, retorna novamente à Eredivisie.

No AZ, Jahanbakhsh viveu seu melhor período em solo holandês. Na temporada 2017/18, ele se sagrou artilheiro da Eredivisie com 21 gols, após o que o Brighton & Hove Albion pagou cerca de 25 milhões de euros por ele.

Uma afirmação definitiva na Premier League não aconteceu, após o que Jahanbakhsh retornou à Holanda em 2021 para jogar pelo Feyenoord. Com o clube de Roterdã, ele foi campeão nacional aliren também chegou à final da Conference League.

Após sua saída do Feyenoord, Jahanbakhsh assinou com o sc Heerenveen em novembro de 2024. Lá, ele marcou três gols e deu três assistências em vinte partidas, mas seu contrato prestes a expirar não foi renovado após a temporada.

Quatro meses depois, Jahanbakhsh encontrou abrigo no FCV Dender. O ponta disputou 21 partidas pelo clube belga na temporada passada e marcou uma vez.