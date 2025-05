Alianza Lima x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Alejandro Villanueva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alianza Lima e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Fortaleza no Brasileirão, o São Paulo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Invicto no torneio, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo D, com sete pontos e pode encaminhar a classificação para as oitavas de final em caso de vitória. Em três jogos disputados até o momento, venceu o Talleres por 1 a 0 e o Libertad por 2 a 0, além de empatar com o Alianza Lima por 2 a 2.

Por outro lado, o Alianza Lima ocupa a terceira posição do Grupo D, com quatro pontos. Na estreia, o time peruano foi derrotado pelo Libertad por 1 a 0, empatou com o São Paulo na sequência por 2 a 2 e conquistou a primeira vitória na última rodada ao vencer o Talleres por 3 a 2.

Prováveis escalações

Alianza Lima: Vizcarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; Castillo, Lavandeira, Noriega, Quevedo; Barcos, Succar.

São Paulo: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Ruan Tressoldi (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves (Luciano); Lucas Ferreira (Lucas Moura), Ferreirinha e André Silva.

Desfalques

Alianza Lima

Pablo Cappelini segue afastado pela Conmebol, enquanto Jean Archimbaud e Pablo Ceppelini estão lesionados.

São Paulo

Calleri e Luiz Fernando seguem lesionados, enquanto Oscar está em transição física.

Quando é?