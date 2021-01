Algoz do Bayern, jogador do Kiel perdeu o sono após zebra histórica na Alemanha

Jae-Sung Lee contou à Goal sobre a sensação de vencer eliminar o atual campeão da competição

Contrariando as expectativas, o Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha pelo modesto Holstein Kiel, time da segunda divisão do futebol alemão . E a emoção foi tanta, que teve jogador que nem dormiu à noite.

Jogando em casa, o Kiel conseguiu um feito já digno de palmas, empatando com de Munique, multi-campeão alemão da última temporada, em 2 a 2, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. A decisão da vaga na próxima fase da Copa foi para os pênaltis, e time da 2. também venceu, desta vez por 6 a 5.

Um dos batedores de pênalti, Jae-Sung Lee contou à Goal que, de tão emocionado que estava com o resultado, não dormiu durante a noite. "Não consegui dormir nem um segundo. Eu não sei o que aconteceu! Eu me sinto como se estivesse sonhando agora mesmo”.

Sul-coreano, o jogador, durante a entrevista, se lembrou de um feito na de 2018, quando a defendia o título mundial. Na ocasião, a seleção da , com Lee em campo, bateu os germânicos por 2 a 0. “É uma sensação semelhante. Mas acho que este jogo me toca mais porque o jogo foi ontem mesmo", disse o jogador.

Lee contou que, ao saber de seu adversário, o Kiel logo pensou nas estrelas do time: "Ficamos tipo: 'Ei, com quem você quer trocar de uniforme?' No final, conseguimos uma grande vitória em vez de seus uniformes”, brincou.

Mas ainda assim, brincadeiras à parte, a admiração pelos consagrados jogadores do Bayern permanece intacta para Lee. “Não se pode nem mesmo descrever como eles são bons. Eles são definitivamente jogadores maravilhosos. É uma grande chance de jogar contra jogadores como eles. Este jogo me fez pensar cada vez mais sobre o que eu preciso compensar e quais são as coisas que me faltam".

Mas a vitória não foi fácil, o gol salvador veio já nos acréscimos do segundo tempo, quando Lee achava que, apesar da derrota, a situação do Kiel já era boa. "Quando o placar estava 2-1, eu fiquei tipo: 'Ok, fizemos um bom trabalho, mesmo assim'. No exato momento, Hauke correu de trás para frente muito rapidamente e igualou o placar! Eu não conseguia nem imaginar aquela situação. Só acaba quando termina".

"Com certeza, foi um jogo muito difícil, mas estou muito orgulhoso do meu time em termos de que mostramos nosso jogo ao Bayern, não desistimos tão facilmente. Estou muito orgulhoso disso", completou o camisa 7.

Eliminado da Pokal, o Bayern, atual líder da Bundesliga, deu adeus à chance de conquistar pelo segundo ano consecutivo a tríplice coroa da Alemanha.