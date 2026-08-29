O comportamento dos árbitros da partida entre Liverpool e Nottingham Forest surpreendeu o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, e os ex-astros do time Steven Gerrard e Stephen Warnock, depois de contribuírem para atrasar a realização de três substituições de uma só vez pelo Liverpool, minutos antes da marcação de um pênalti que rendeu aos visitantes o segundo gol.

A partida entre Liverpool e Nottingham Forest, no sábado, pela segunda rodada da Premier League, terminou empatada em dois gols a dois.

O ex-capitão do Liverpool Steven Gerrard acredita que não pode haver qualquer objeção quanto à marcação do pênalti em si, mas se solidarizou com a irritação de Iraola em relação às substituições.

Gerrard disse à rede TNT Sports: "Você pode entender a frustração. Nesta era, e com toda essa tecnologia, não é possível que uma tríplice substituição leve três minutos."

E prosseguiu: "Mas acho que isso é um problema pequeno dentro do problema geral, porque é um gol que poderia ter sido evitado."

Stephen Warnock, ex-lateral-esquerdo do Liverpool e da seleção da Inglaterra, concordou com a opinião de seu ex-companheiro de equipe.

Ele disse à BBC: "Andoni Iraola queria fazer três alterações, mas o árbitro assistente não fez isso."

E acrescentou: "Isso teria interrompido completamente o jogo. É algo terrível por parte do quarto árbitro."

O Liverpool conseguiu arrancar um ponto da partida depois que Víctor Muñoz marcou seu primeiro gol pelo clube oito minutos antes do fim do jogo.