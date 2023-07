Alexis Sánchez é oferecido ao Corinthians, que aguarda decisão sobre Róger Guedes

Chileno de 34 anos aceita voltar à América do Sul neste momento da carreira; ele defendeu gigantes do futebol europeu nos últimos anos

O chileno Alexis Sánchez foi oferecido ao Corinthians no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube só deve se movimentar pela contratação do veterano de 34 anos em caso de saída de Róger Guedes para o futebol do Qatar.

O estrangeiro está livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha, da França, no início do mês. Ele já defendeu as cores de gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão, e está disposto a voltar à América do Sul neste momento da carreira.

Um intermediário brasileiro é quem fez contato com o presidente Duílio Monteiro Alves a fim de oferecer o atacante. Ele aguarda o sinal positivo do mandatário para avançar nas tratativas pela contratação do jogador. A venda de Róger Guedes deve acontecer, mas é preciso que o negócio esteja encaminhado para as conversas por Alexis Sánchez mudarem de estágio.

O chileno teve participação ativa pelo Olympique de Marselha na última temporada europeia. Ele disputou 44 partidas, somando 3.418 minutos em campo. No período, marcou 18 gols e se responsabilizou por três assistências. O atleta disputou três competições pela equipe, a UEFA Champions League, a Ligue 1 e a Copa da França.

Róger Guedes tem uma proposta milionária do futebol do Qatar no mercado da bola. O Corinthians detém 40% dos direitos econômicos do atacante e quer receber cerca de € 8 milhões (R$ 41,8 milhões na cotação atual) por este percentual. O empresário Paulo Pitombeira e o próprio atleta detêm os outros 60% da negociação.