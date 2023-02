Alexandre Mattos inicia curso de gestão de futebol na UEFA

Diretor-executivo do Athletico-PR finalizará a segunda graduação internacional em dezembro de 2023 — ele fez curso da Fifa no ano passado

O CEO do Athletico-PR, Alexandre Mattos, iniciou um curso na UEFA com foco em gestão no futebol. Ele começou, nesta quarta-feira (1º), o UEFA DFLM Diploma in Football Leardship and Management.

O dirigente foi submetido a um processo seletivo da entidade e terá de viajar à sede da UEFA, na Suíça, para fazer alguns módulos presenciais. O curso se encerrará em dezembro de 2023.

No ano passado, Alexandre Mattos se formou em um curso oferecido pela Fifa, chamado Diploma In Club Management. Esta será a segunda graduação internacional do diretor-executivo.

Hoje, além de atuar no Athletico-PR, Alexandre Mattos é professor da CBF Academy no curso de Executivo de Futebol, CEO e CFO. Ele leciona na formação de treinadores nas licenças A e Pro da CBF.