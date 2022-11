Alexander-Arnold responde a críticas por falhas defensivas no Liverpool

Inglês diz que os erros “não incomodam”, e tenta não ligar muito para os críticos que falam que ele não pode ser efetivo defensivamente

O jogador da Inglaterra se viu de volta à linha de fogo nesta temporada, com supostas fraquezas em seu jogo sendo destacadas durante um início ruim na campanha 2022-23 para todos os envolvidos em Anfield. Alexander-Arnold sempre foi elogiado por seu impacto no ataque, com uma notável contagem de assistências registradas ao longo dos anos, mas continuam a ser feitas perguntas sobre sua capacidade de conter a ameaça representada pelos atacantes adversários.

Getty Images

Falando à GQ Magazine sobre esse debate de longa data, Alexander-Arnold disse: “As pessoas ainda dizem isso. Não é algo que me incomode – porque essas coisas ficam com os jogadores. Acho que, no geral defensivamente, melhorei. Mas eu diria que, mesmo agora, defensivamente e avançando, ainda posso melhorar em tudo. Nós nunca completamos o futebol e eu nunca serei o jogador de futebol perfeito. O objetivo é estar o mais próximo possível da perfeição.”

O jogador de 24 anos, que jogou 244 partidas pelo Liverpool desde que deixou as categorias de base, acrescentou: “Não é que eu não me importe em cometer erros, é só que eles não me incomodam. Contanto que eu saiba que tentei a coisa certa, e o que tentei teria ajudado a equipe.”

Getty

Alexander-Arnold espera fazer parte dos planos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022, mas por enquanto seu foco está em questões domésticas, já que o Liverpool – que ocupa o nono lugar na tabela da Premier League – se prepara para um confronto importante com o Tottenham no domingo.