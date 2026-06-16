Alex Kroes assumiu um novo desafio após deixar o Ajax

Alex Kroes assumirá o cargo de vice-presidente do LASK Linz, conforme confirmado pelo clube austríaco por meio de seus próprios canais. Desde que deixou o Ajax, em janeiro, ele estava sem clube.

“É fantástico termos conseguido contratar Alex Kroes, alguém que conhece o futebol europeu por dentro – entre outras coisas, graças à sua passagem pelo AZ Alkmaar e, mais recentemente, como diretor técnico do Ajax de Amsterdã”, afirmou Christoph Königslehner, que também ocupa o cargo de “vice-presidente”.

Como vice-presidente, Kroes desempenhará uma função importante na diretoria do clube. Assim, ele ajudará na profissionalização do clube e também participará da definição da política de transferências. “Essa é exatamente a expertise e a rede de contatos de que precisamos agora”, afirmou Königslehner.

O próprio Kroes também está ansioso por seu novo desafio. “O LASK provou que é capaz de ir além da Áustria. Gostaria de ajudar a traçar esse rumo – com minha experiência e meus contatos na Europa”, afirmou ele no site do clube.

Na última temporada, o LASK Linz conquistou o título de campeão da Áustria pela primeira vez em 61 anos, deixando para trás o Sturm Graz e o muito mais rico Red Bull Salzburg graças a uma política sólida. No futuro, a intenção é continuar disputando o título nacional, e Kroes deverá ajudar nessa jornada.

Para o ex-diretor do Ajax, este é seu primeiro cargo desde que deixou Amsterdã. Lá, Kroes não conseguiu atender às expectativas altíssimas. Após uma excelente temporada com Francesco Farioli no comando, a temporada 2025/26 acabou se tornando um ano dramático para o Ajax.

John Heitinga, que havia sido nomeado por Kroes como sucessor de Farioli, foi demitido logo após sua nomeação. Kroes vinculou seu destino ao de Heitinga e anunciou sua saída assim que o Ajax encontrasse um novo diretor técnico. Esse cargo acabou sendo ocupado por Jordi Cruijff.