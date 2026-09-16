O Barcelona enfrenta uma ameaça que foge às questões técnicas antes de sua partida contra o Racing Santander, marcada para a noite desta quarta-feira no estádio Spotify Camp Nou, diante das previsões de fortes distúrbios climáticos que podem afetar a realização do jogo no horário previsto.

Segundo o jornal catalão "Sport", o serviço meteorológico da Catalunha, "Meteocat", alertou sobre a chegada de uma nova frente de tempestades à região, acompanhada de chuvas intensas e queda nas temperaturas, com a possibilidade de a intensidade das chuvas atingir níveis elevados em algumas áreas.

A partida está marcada para começar às 21h30, num momento em que as previsões do tempo indicam a continuidade das condições climáticas instáveis até as primeiras horas da manhã de quinta-feira.

O "Meteocat" ativou o alerta amarelo em diversas áreas da Catalunha, devido à probabilidade de chuvas intensas acompanhadas de tempestades e queda de granizo, enquanto os fenômenos climáticos podem ser mais intensos no litoral de Barcelona e nas áreas próximas.

Esta não é a primeira vez que o Barcelona enfrenta condições chuvosas em suas partidas recentes, depois de seu confronto contra o Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa ter registrado chuvas intensas durante os primeiros 30 minutos do jogo, antes de cessarem posteriormente e a partida ser concluída normalmente.

As previsões indicam que o período mais sensível se estende das 14h de hoje até as 8h da manhã de quinta-feira, o que significa que o horário da partida entre Barcelona e Racing está dentro do período dos alertas climáticos.

Com o avanço das horas da noite, a intensidade das chuvas pode aumentar nas áreas litorâneas e pré-litorâneas do centro da Catalunha, com a possibilidade de ocorrência de fenômenos climáticos severos, o que coloca a realização da partida no horário previsto sob a influência das condições climáticas.

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