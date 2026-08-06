Mikel Arteta, técnico do Arsenal, ficou bastante frustrado após a derrota de sua equipe ontem, diante do Real Betis, na preparação para a nova temporada.

O Arsenal sofreu uma derrota surpreendente diante do Real Betis, pelo placar de 3 a 1 no amistoso que reuniu as duas equipes no estádio Aviva, na capital irlandesa Dublin, dentro da preparação dos dois times para o início da nova temporada.

O jornal "The Sun" afirmou que a frustração de Mikel Arteta à beira do gramado em Dublin mostrou que ele sabe que o Arsenal não pode conquistar mais um título com facilidade com seu elenco atual.

A participação de jogadores como Reiss Nelson e Fábio Vieira serviu de lembrete de que o técnico do Arsenal talvez precise se esforçar bastante para trazer mais talentos neste verão.

O Arsenal apresentou um nível apagado ao sofrer uma goleada diante do Real Betis em sua primeira partida de preparação forte antes do início da temporada.

Seu amistoso a portas fechadas contra o MK Dons funcionou como uma sessão de treino, enquanto sua vitória de sábado por 4 a 1 sobre o Girona foi uma tarefa fácil contra um time da segunda divisão.

Mas a partida da noite passada foi um teste de verdade contra um rival da Liga dos Campeões da Europa, e o Arsenal fracassou nele.

Há um lado positivo no fato de o Arsenal estar desfalcado de vários craques da Copa do Mundo, incluindo Bukayo Saka, Declan Rice e o lesionado William Saliba.

Mas se esta partida foi um indicativo de alguma coisa, Arteta estará determinado a elevar o nível da equipe com a adição de mais jogadores.

A chegada iminente de Bruno Guimarães — que deve se juntar ao clube em uma negociação no valor de 75 milhões de libras esterlinas — resolveria exatamente isso, mas há muito trabalho a ser feito.

Segundo relatos, o Real Madrid teria oferecido a Vinícius Júnior um contrato mais lucrativo, o que pode atrapalhar a ambiciosa tentativa do Arsenal de contratar o destacado craque.

Kepa Arrizabalaga, mais um exemplo de jogador abaixo do nível exigido, foi responsável pelo primeiro gol do Real Betis.

O espanhol falhou ao lidar com um escanteio, deixando Riquelme completamente livre no segundo poste para mandar a bola para o gol com facilidade.

E Kepa foi parcialmente responsável pelo segundo gol também. O jogador espanhol entregou a bola ao Betis com um afastamento equivocado, o que permitiu a Nelson Deossa disparar um chute impressionante de longa distância no ângulo superior.

Christos Tzolis, o mais recente investimento de Arteta, ofereceu um raio de esperança para a nova temporada quando seu escanteio perfeito caiu na cabeça de Piero Hincapié para diminuir a diferença a favor do Arsenal.

Mas outro erro individual, desta vez um passe malfeito de Kai Havertz, devolveu a bola ao Betis antes do fim do primeiro tempo, o que permitiu a Pablo Fornals marcar o terceiro gol contra Kepa.

As grandes mudanças no segundo tempo atrapalharam o ritmo da partida, e o Arsenal tropeçou rumo a uma derrota por 3 a 1.

Mas aquilo foi um lembrete contundente de que, se Arteta quiser chegar a um lugar de destaque nesta temporada, a contratação de craques é algo indispensável.