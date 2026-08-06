Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Alerta para Arteta: Betis coloca o Arsenal diante da verdade amarga

Arsenal x Bétis
Arsenal
Bétis
Amistosos de clubes
Premier League
M. Arteta
England
Espanha

Os Gunners perderam por 3 a 1.

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, ficou bastante frustrado após a derrota de sua equipe ontem, diante do Real Betis, na preparação para a nova temporada.

O Arsenal sofreu uma derrota surpreendente diante do Real Betis, pelo placar de 3 a 1 no amistoso que reuniu as duas equipes no estádio Aviva, na capital irlandesa Dublin, dentro da preparação dos dois times para o início da nova temporada.

O jornal "The Sun" afirmou que a frustração de Mikel Arteta à beira do gramado em Dublin mostrou que ele sabe que o Arsenal não pode conquistar mais um título com facilidade com seu elenco atual.

A participação de jogadores como Reiss Nelson e Fábio Vieira serviu de lembrete de que o técnico do Arsenal talvez precise se esforçar bastante para trazer mais talentos neste verão.

O Arsenal apresentou um nível apagado ao sofrer uma goleada diante do Real Betis em sua primeira partida de preparação forte antes do início da temporada.

Amistosos de clubes
Bétis crest
Bétis
BET
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Amistosos de clubes
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Seu amistoso a portas fechadas contra o MK Dons funcionou como uma sessão de treino, enquanto sua vitória de sábado por 4 a 1 sobre o Girona foi uma tarefa fácil contra um time da segunda divisão.

Mas a partida da noite passada foi um teste de verdade contra um rival da Liga dos Campeões da Europa, e o Arsenal fracassou nele.

Há um lado positivo no fato de o Arsenal estar desfalcado de vários craques da Copa do Mundo, incluindo Bukayo Saka, Declan Rice e o lesionado William Saliba.

Mas se esta partida foi um indicativo de alguma coisa, Arteta estará determinado a elevar o nível da equipe com a adição de mais jogadores.

A chegada iminente de Bruno Guimarães — que deve se juntar ao clube em uma negociação no valor de 75 milhões de libras esterlinas — resolveria exatamente isso, mas há muito trabalho a ser feito.

Segundo relatos, o Real Madrid teria oferecido a Vinícius Júnior um contrato mais lucrativo, o que pode atrapalhar a ambiciosa tentativa do Arsenal de contratar o destacado craque.

Kepa Arrizabalaga, mais um exemplo de jogador abaixo do nível exigido, foi responsável pelo primeiro gol do Real Betis.

O espanhol falhou ao lidar com um escanteio, deixando Riquelme completamente livre no segundo poste para mandar a bola para o gol com facilidade.

E Kepa foi parcialmente responsável pelo segundo gol também. O jogador espanhol entregou a bola ao Betis com um afastamento equivocado, o que permitiu a Nelson Deossa disparar um chute impressionante de longa distância no ângulo superior.

Christos Tzolis, o mais recente investimento de Arteta, ofereceu um raio de esperança para a nova temporada quando seu escanteio perfeito caiu na cabeça de Piero Hincapié para diminuir a diferença a favor do Arsenal.

Mas outro erro individual, desta vez um passe malfeito de Kai Havertz, devolveu a bola ao Betis antes do fim do primeiro tempo, o que permitiu a Pablo Fornals marcar o terceiro gol contra Kepa.

As grandes mudanças no segundo tempo atrapalharam o ritmo da partida, e o Arsenal tropeçou rumo a uma derrota por 3 a 1.

Mas aquilo foi um lembrete contundente de que, se Arteta quiser chegar a um lugar de destaque nesta temporada, a contratação de craques é algo indispensável.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google