Alerta grave ameaça a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Nova York e Nova Jersey se preparavam para sediar o evento mais importante do mundo do futebol, mas uma ameaça inesperada surgiu poucos dias antes do apito inicial. Em vez de todos estarem concentrados nos preparativos técnicos para o tão aguardado confronto entre Espanha e Argentina, os olhares se voltaram para o céu, onde a densa fumaça proveniente dos incêndios florestais no Canadá suscita preocupações crescentes quanto à possibilidade de a partida ser realizada em condições seguras.

As autoridades americanas monitoram a qualidade do ar 24 horas por dia; embora as previsões meteorológicas pareçam otimistas até o momento, a decisão final continuará dependendo do que acontecerá no céu de Nova Jersey nas próximas horas, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

A cidade de Nova York acordou com um cenário incomum, depois que o horizonte de Manhattan desapareceu por trás de uma densa camada de neblina cinza, enquanto as máscaras voltaram a aparecer nas ruas após anos de ausência desde a pandemia da Covid-19.

Apenas três dias antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, os incêndios florestais que assolam o Canadá colocaram o maior evento de futebol do mundo diante de uma ameaça ambiental inesperada.

A Dra. Courtney Howard, médica de emergência e representante da Aliança Global pelo Clima e Saúde, afirmou: “Os jogadores não devem treinar ao ar livre quando a qualidade do ar atinge níveis perigosos. Recomendo procurar instalações cobertas com ar puro”.

Apesar do aumento das preocupações, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de adiamento da partida. No entanto, a fumaça proveniente dos incêndios colocou o estádio “MetLife” sob vigilância constante, não por causa de um risco direto que ameace a realização da final, mas porque a qualidade do ar se tornou a questão mais importante para as autoridades de saúde e meteorologia de Nova York e Nova Jersey.

Índice de qualidade do ar... o número que pode decidir o destino da final

As autoridades americanas emitiram alertas sobre a poluição do ar, recomendando a redução das atividades físicas ao ar livre e solicitando que pessoas com doenças respiratórias tomem precauções adicionais.

Todos acompanham o Índice de Qualidade do Ar (AQI), que mede a concentração de partículas poluentes no ar e pode variar significativamente em poucas horas, dependendo da direção e da velocidade do vento.

Não será o céu cinza nem o cheiro de fumaça que se espalha pela região metropolitana de Nova York o fator decisivo para a realização da partida, mas sim a leitura real do Índice de Qualidade do Ar, conforme confirmou o jornal “Marca”.

Quando esse índice ultrapassa determinados níveis, as autoridades de saúde consideram que o ar não é mais seguro para a prática de atividades físicas extenuantes.

Na quinta-feira, as estações de monitoramento registraram níveis que variaram entre “insalubre para grupos vulneráveis” e “perigoso” em algumas regiões do estado de Nova Jersey durante determinados períodos do dia.

No entanto, uma das maiores dúvidas em torno da Copa do Mundo permanece: a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ainda não definiu o limite mínimo ou o patamar oficial que exigiria o adiamento de uma partida devido à poluição do ar.

Assim, qualquer decisão eventual dependerá da avaliação das autoridades de saúde e dos órgãos meteorológicos, caso o índice de qualidade do ar atinja níveis inseguros no momento da realização da partida, conforme informou o jornal “Marca”.

As chuvas trazem uma dose de otimismo aos organizadores

Apesar da preocupação predominante, as previsões meteorológicas dão aos organizadores um certo otimismo quanto à realização da final na data prevista.

Os modelos meteorológicos indicam a possibilidade de chuvas intensas no sábado, seguidas pela chegada de uma frente fria na madrugada de domingo, o que pode contribuir para dissipar a fumaça acumulada sobre Nova York e Nova Jersey antes do início da partida.

Por esse motivo, nem as autoridades americanas nem a Federação Internacional de Futebol (FIFA) estão considerando, no momento, a possibilidade de adiar a final.

No entanto, especialistas alertam que o deslocamento da fumaça está diretamente ligado à direção dos ventos, o que torna a situação passível de mudanças rápidas; por isso, os dados sobre a qualidade do ar são atualizados continuamente, 24 horas por dia.

Nesse contexto, a Dra. Courtney Howard enfatizou o risco de os atletas serem expostos a tais condições, afirmando: “Esses são atletas de elite e consomem quantidades enormes de ar pelos pulmões durante o desempenho. Eles não devem treinar ao ar livre quando a qualidade do ar atinge níveis perigosos, e recomendo que procurem instalações cobertas com ar puro”.

Suas declarações à Agência Associated Press ocorreram depois que a seleção espanhola, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, realizou uma de suas sessões de treinamento na cidade de East Hanover, apesar da densa camada de fumaça que pairava sobre a região.