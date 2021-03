Alemanha sofre nova derrota histórica: despedida de Low pode ser amarga

O time foi derrotado pela Macedônia do Norte com gol do "interminável" Pandev e não está entre os dois primeiros colocados em seu grupo

Demorou quase 20 anos, mas a Alemanha finalmente perdeu de novo pelas eliminatórias: a seleção tetracampeã do mundo foi derrotada por 2 a 1 pela Macedônia do Norte, dentro de sua casa, com gols do "interminável" Goran Pandev e Eljif Elmas. Gundogan, de pênalti, diminuiu para os donos da casa.

A última derrota da seleção alemã pelas eliminatórias havia sido diante da Inglaterra, em 2001, um 5 a 1 histórico que contou com hat-trick de Michael Owen decidindo pelo English Team. De lá pra cá, muita coisa mudou, incluindo um certo confronto diante do Brasil nas semifinais da Copa do Mundo de 2014 que também entrou para a história.

Fato era que desde a chegada de Joachim Low, em 2006, para reconstruir todas as estruturas do futebol alemão, o time não era derrotado nas eliminatórias. O jogo contra a Macedônia do Norte, então, foi a primeira derrota do treinador pelo qualificatório... e a última.

Isso porque o treinador já anunciou que irá deixar o comando da Alemanha após a disputa da Eurocopa, que acontece no meio de 2021. O seu contrato se encerraria ao final da Copa do Mundo de 2022, mas o técnico de 61 anos pediu para ser liberado antes do término do vínculo.

Assim, corre sério risco de deixar o comando da seleção em seu pior momento. Após a terceira colocação na Copa de 2010 e o título em 2014, a Alemanha ficou de fora das oitavas de final em 2018 e não conseguiu a classificação para a fase final da Liga das Nações em nenhuma das duas edições do torneio (2018-19 e 2020-21)... mas ainda poderia ter a boa campanha nas eliminatórias como "salva-guarda". Não mais.

Macedônia do Norte vence a Alemanha fora de casa! 2x1!



Última derrota da Alemanha em eliminatórias de Copa do Mundo tinha sido o histórico 5x1 da Inglaterra em Munique, em 2001, com hat-trick de Owen.



E quem termina a semana na liderança isolada do grupo é a Armênia, com 100%. — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) March 31, 2021

Com a derrota, o time terminou a terceira rodada das eliminatórias na terceira colocação do grupo, atrás da líder Armênia, com 100% de aproveitamento, e da própria Macedônia do Norte, com seis pontos. Não é um bom começo para uma seleção cujas chances de se classificar ainda são imensas.

Dessa maneira, a Eurocopa pode significar a última chance para Joachim Low sair "por cima" após passagem histórica no comando da seleção alemã. O time está no Grupo F da competição, junto de Hungria, França e Portugal, em uma das chaves mais difíceis do torneio. Será uma tarefa complicada para um técnico que já fez de tudo em uma das maiores seleções do mundo.