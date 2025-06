Alemanha x Portugal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal Liga das Nações 2024/25

Seleções brigam por uma vaga na final nesta quarta-feira (04), na Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alemanha e Portugal se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, válido pela semifinal da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do sportv e da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca de um título inédito, a Alemanha chega à semifinal da Liga das Nações com a missão de manter a invencibilidade na competição. A seleção alemã terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 3, somando 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. Nas quartas de final, superou a Itália após vencer o jogo de ida por 2 a 1 e empatar na volta por 3 a 3.

Do outro lado, Portugal quer quebrar o tabu diante da Alemanha e conquistar a classificação para a grande final. A seleção portuguesa liderou o Grupo 1 da fase de grupos, também com quatro vitórias e dois empates. Nas quartas de final, foi derrotada pela Dinamarca por 1 a 0 no primeiro confronto, mas garantiu a vaga com uma goleada por 5 a 2 no jogo de volta.

Mais artigos abaixo

O histórico do confronto favorece os alemães. Em 19 partidas disputadas entre as seleções, a Alemanha venceu 11 vezes, enquanto Portugal conquistou apenas três vitórias. Outros cinco duelos terminaram empatados. No último encontro, pela fase de grupos da Euro 2020, a Alemanha levou a melhor e venceu por 4 a 2.

Quem vencer avança para a final, que será disputada no dia 8 de junho, na Allianz Arena, contra França ou Espanha, que se enfrentam na outra semifinal. O perdedor disputa o terceiro lugar, também no dia 8, em Estugarda.

Prováveis escalações

Alemanha: Diogo Costa; Semedo; Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes (Diogo Dalot); Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição (Pedro Neto).

Portugal: Ter-Stegen; Tah, Koch e Kehrer; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz e Gosens; Gnabry e Sané.

Desfalques

Alemanha

Não há desfalques confirmados.

Portugal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?