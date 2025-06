Alemanha x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da disputa pelo 3º lugar da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (08), em Stuttgart, em busca do terceiro lugar da Nations League, após eliminações marcantes nas semifinais

Alemanha e França decidem o 3º lugar da Liga das Nações 2024/25 neste domingo (08), às 10h (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart. A partida terá transmissão ao vivo do SporTv e da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Derrotada em casa por Portugal na semifinal, a Alemanha tenta fechar sua participação na Liga das Nações com dignidade diante da torcida. O gol de Florian Wirtz não bastou, e a virada portuguesa deixou claro que o desempenho coletivo ficou aquém. Julian Nagelsmann deve promover mudanças, buscando respostas para um time que ainda oscila. Com a Copa do Mundo no horizonte, o jogo contra a França é menos sobre a medalha de bronze e mais sobre amadurecer um elenco jovem e ainda em construção.

A França saiu das semifinais com um gosto amargo na boca após levar 5 a 4 da Espanha em um dos jogos mais frenéticos da história da Liga das Nações. Mesmo com a reação no fim, a instabilidade defensiva e a falta de controle custaram caro. Deschamps já indicou que testará jovens no duelo contra os alemães, com nomes como Rayan Cherki ganhando espaço. Apesar do tom de fim de festa, os Bleus ainda têm a chance de sair com algo palpável da competição.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Alemanha: Ter Stegen; Tah, Koch e Anton; Kimmich, Gross, Goretzka e Gosens; Gnabry, Wirtz e Undav. Técnico: Julian Nagelsmann

França: Maignan; Pavard, Konate, Lucas Hernandez e Digne; Tchouameni e Kone; Dembele, Cherki e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Desfalques

Alemanha

A seleção segue sem Kai Havertz, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Benjamin Henrichs, Yann Aurel Bisseck, Angelo Stiller e Tim Kleindienst, todos por lesão.

França

Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Clément Lenglet estão fora por lesão. Além disso, Upamecano, Saliba e Koundé também são baixas na defesa.

Quando é?