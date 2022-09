Alemanha 1 x 0 Argentina: gol de Götze, escalações e tudo sobre o a final da Copa de 2014'

Relembre o jogo, decidido na prorrogação, que deu à seleção alemã seu quarto título mundial

A Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, foi muito especial para a Alemanha. Além do carinho que recebeu da população brasileira, os alemães conseguiram um resultado histórico contra os donos da casa e ainda foram campeões ao final da competição, ao baterem a Argentina, na prorrogação por 1 a 0.

O gol foi improvável, veio dos pés do jovem Mario Götze, mas fez muita gente comemorar - inclusive os brasileiros, que apesar do 7 a 1 haviam acolhido a seleção da Alemanha e viam seu maior rival perder o título. Aqui, a GOAL relembra essa final memorável que aconteceu no Maracanã.

Detalhes da partida

Jogo: Alemanha 1 x 0 Argentina

Alemanha 1 x 0 Argentina Data: 13 de julho de 2014

13 de julho de 2014 Local: Maracanã - Rio de Janeiro, BRA

Maracanã - Rio de Janeiro, BRA Público: 74,738 pessoas

74,738 pessoas Arbitragem: Nicola Rizzoli (árbitro), Renato Faverani e Andrea Stefani (assistentes) Getty Images

Escalações

Escalação da Alemanha: Neuer; Lahm, Boateng, Hummel, Höwedes; Kramer (Scürrle), Schweinsteiger, Kroos; Müller, Özil (Metesacker) e Klose (Götze).

Escalação de Argentina: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Pérez (Gago), Biglia, Mascherano, Lavezzi (Agüero); Messi e Higuaín (Palacio).

Gol

Götze (113').

Depois de 90 minutos, mais acréscimos, o jogo da grande final seguia com 0 a 0 no placar. Assim, a partida foi para a prorrogação.

No primeiro tempo, o jogo seguiu sem gols. E foi só aos 7 minutos da segunda etapa da prorrogação que Mario Götze, então com 22 anos, e recém colocado no jogo, abriu o contador. O jovem meia aproveitou um cruzamento de Schürrle, matou no peito e chutar cruzado para a meta de Sergio Romero.

A campanha da Alemanha

FASE JOGO GOLS DA ALEMANHA Fase de grupos - 1ª rodada Alemanha 4 x 0 Portugal Müller (3x) e Hummels Fase de grupos - 2ª rodada Alemanha 2 x 2 Gana Götze e Klose Fase de grupos - 3ª rodada Estados Unidos 0 x 1 Alemanha Müller Oitavas de final Alemanha 2 x 1 Argélia Schürrle e Özil Quartas de final França 0 x 1 Alemanha Hummels Semifinal Brasil 1 x 7 Alemanha Müller, Klose, Kroos (2x), Khedira e Schürrle

A campanha da Argentina