Alarme falso: Ibrahimovic não vai para La Liga - por enquanto

O misterioso vídeo que Ibra postou era uma propaganda para uma casa de apostas

Zlatan Ibrahimovic é um jogador muito ativo nas redes sociais e suas publicações sempre viralizam. Não foi diferente com um story publicado no Instagram no dia 29 de outubro. Ele "anunciava" sua volta à .

Ibra postou vídeo dizendo que vai voltar para a Espanha! 🇪🇸



O vídeo não deixava muito clara nenhuma informação. "Olá Espanha, estou de volta", disse Ibra. Começaram então burburilhos nas redes sociais sobre qual seria o motivo da mensagem, que time o sueco jogaria. Mas tudo não passou de uma ação de marketing para uma casa de apostas.

A verdade foi revelada hoje com uma publicação do próprio jogador. Descarta-se então a possibilidade do astro voltar à Espanha, onde já defendeu o ? Ainda não, pois é quase certo que Ibrahimovic não seguirá no . Durante essa temporada, ele fez diversas críticas ao nível dos jogadores e fórmula de disputa da liga. O time de LA, porém, tem interesse na renovação do contrato de Zlatan.