Não haviam passado sequer algumas horas da primeira derrota do Real Madrid comandado por José Mourinho, diante do Real Betis, pela quarta rodada de La Liga, quando a polêmica migrou do gramado para a sala da arbitragem.

Declarações portuguesas incendiárias acusaram o árbitro, e uma resposta arbitral ainda mais dura alerta para uma temporada sufocante. Por isso, o ex-árbitro e analista de arbitragem Juan Fabregas rompeu o silêncio para revelar o que descreveu como a "carta na manga" de Mourinho, jogada cedo demais.

Decisão correta e crítica injustificada

Em sua análise para o jornal espanhol "Sport", o especialista em arbitragem Fabregas defendeu a decisão que provocou a fúria de Mourinho e dos jogadores do Real Madrid.

Fabregas afirmou: "Mourinho criticou a decisão correta do árbitro, que foi permitir a sequência da jogada após a bola voltar de Marc Bartra. Se um dos pés está fora da área e o outro no ar, ele está tecnicamente fora da área, portanto a regra foi aplicada corretamente".

Alerta para uma temporada sufocante

Fabregas não parou no aspecto técnico da arbitragem em La Liga, mas dirigiu um alerta em tom severo sobre a forma como Mourinho começou a temporada.

Ele acrescentou: "Chegamos apenas à quarta rodada, e Mourinho já revelou sua carta na manga em relação aos árbitros. A pressão está sufocante desde o início do campeonato, o que vai criar um clima sufocante daqui até o fim da temporada. Nós já sabíamos disso; não é nada novo. Até agora, Mourinho vinha agindo com frieza, mas agora revelou sua verdadeira face".

E prosseguiu em tom preocupado: "A comunidade dos árbitros sabe o que vai acontecer, porque a pressão será sufocante, e não se pode arbitrar sob essas condições. Espero que os árbitros não sofram com toda essa violência que é provocada por meio das declarações nas coletivas de imprensa".

A comissão de arbitragem é independente?

O analista de arbitragem foi além, questionando a independência da estrutura arbitral atual e sua relação com a Federação Espanhola.

Ele disse: "A comissão de arbitragem, que é recente, começou a trabalhar há um ano com Rafael Louzán, e a comissão é composta por árbitros, mas eles estão subordinados à Federação, e a Federação, por sua vez, está subordinada aos clubes. Não é uma comissão independente como deveria ser. O que Louzán quer? Evitar problemas com o Real Madrid".

E acrescentou: "O que os árbitros querem? Que a Federação continue a depender deles, porque, assim que percebem alguma falha nas coisas, mudam a liderança. Já demitiram Luis Medina Cantalejo depois de o Real Madrid ter enviado uma mensagem contra o presidente da comissão de arbitragem".

Fabregas encerrou suas declarações com uma mensagem clara aos árbitros que vierem a comandar as partidas do Real Madrid: "Eles têm consciência de que não são independentes, e de que dependem muito do presidente da Federação. Quando o Real Madrid interfere, tudo fica mais complicado, especialmente desde a chegada de Mourinho. Eles preferem treinadores como Flick, que não se metem em muitos problemas, mas com Mourinho os problemas se sucedem".