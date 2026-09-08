Não haviam passado sequer algumas horas da primeira derrota do Real Madrid comandado por José Mourinho, diante do Real Betis, pela quarta rodada de La Liga, quando a polêmica migrou do gramado para a sala da arbitragem.
Declarações portuguesas incendiárias acusaram o árbitro, e uma resposta arbitral ainda mais dura alerta para uma temporada sufocante. Por isso, o ex-árbitro e analista de arbitragem Juan Fabregas rompeu o silêncio para revelar o que descreveu como a "carta na manga" de Mourinho, jogada cedo demais.
Decisão correta e crítica injustificada
Em sua análise para o jornal espanhol "Sport", o especialista em arbitragem Fabregas defendeu a decisão que provocou a fúria de Mourinho e dos jogadores do Real Madrid.
Fabregas afirmou: "Mourinho criticou a decisão correta do árbitro, que foi permitir a sequência da jogada após a bola voltar de Marc Bartra. Se um dos pés está fora da área e o outro no ar, ele está tecnicamente fora da área, portanto a regra foi aplicada corretamente".Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"
Alerta para uma temporada sufocante
Fabregas não parou no aspecto técnico da arbitragem em La Liga, mas dirigiu um alerta em tom severo sobre a forma como Mourinho começou a temporada.
Ele acrescentou: "Chegamos apenas à quarta rodada, e Mourinho já revelou sua carta na manga em relação aos árbitros. A pressão está sufocante desde o início do campeonato, o que vai criar um clima sufocante daqui até o fim da temporada. Nós já sabíamos disso; não é nada novo. Até agora, Mourinho vinha agindo com frieza, mas agora revelou sua verdadeira face".
E prosseguiu em tom preocupado: "A comunidade dos árbitros sabe o que vai acontecer, porque a pressão será sufocante, e não se pode arbitrar sob essas condições. Espero que os árbitros não sofram com toda essa violência que é provocada por meio das declarações nas coletivas de imprensa".
A comissão de arbitragem é independente?
O analista de arbitragem foi além, questionando a independência da estrutura arbitral atual e sua relação com a Federação Espanhola.
Ele disse: "A comissão de arbitragem, que é recente, começou a trabalhar há um ano com Rafael Louzán, e a comissão é composta por árbitros, mas eles estão subordinados à Federação, e a Federação, por sua vez, está subordinada aos clubes. Não é uma comissão independente como deveria ser. O que Louzán quer? Evitar problemas com o Real Madrid".
E acrescentou: "O que os árbitros querem? Que a Federação continue a depender deles, porque, assim que percebem alguma falha nas coisas, mudam a liderança. Já demitiram Luis Medina Cantalejo depois de o Real Madrid ter enviado uma mensagem contra o presidente da comissão de arbitragem".
Fabregas encerrou suas declarações com uma mensagem clara aos árbitros que vierem a comandar as partidas do Real Madrid: "Eles têm consciência de que não são independentes, e de que dependem muito do presidente da Federação. Quando o Real Madrid interfere, tudo fica mais complicado, especialmente desde a chegada de Mourinho. Eles preferem treinadores como Flick, que não se metem em muitos problemas, mas com Mourinho os problemas se sucedem".